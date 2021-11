Covid: un rapport sénatorial propose d'"amplifier le soutien" en outre-mer

Paris, France | AFP | jeudi 18/11/2021 - La quatrième vague du Covid-19 a provoqué un "tsunami épidémique" dans les outre-mers, selon une mission commune d'information du Sénat qui propose de territorialiser les réponses et d'amplifier le soutien à ces territoires "encore trop vulnérables face aux risques de reprise épidémique".



"Les outre-mers représentent 4% de la population française, mais plus de 30% des décès liés au Covid et survenus en milieu hospitalier de début juillet à fin octobre", rappelle jeudi dans un rapport cette mission.



Destinée à évaluer les effets des mesures prises ou envisagées en matière de confinement ou de restrictions d’activités, elle est présidée par le sénateur PS Bernard Jomier.



Dans les outre-mers, le variant delta a touché "des populations moins affectées par les vagues précédentes, et donc moins immunisées, beaucoup moins vaccinées qu’en métropole (entre 20 et 35 points de pourcentage de moins selon les territoires), et plus exposées en raison de comorbidités plus fréquentes: surpoids et obésité, diabète, hypertension", explique le rapport.



"Malgré une multiplication des capacités de réanimation, l'envoi massif de renforts (4.600 soignants en 3 mois), plus de 150 évacuations sanitaires vers l’hexagone, les hôpitaux ont été débordés et les réanimations saturées", rappelle le document.



Les Antilles ont ainsi connu un véritable "+tsunami+ épidémique et une situation relevant de la médecine de catastrophe", nécessitant la "priorisation des patients".



Les mesures de freinage "ont permis de revenir à une situation globalement sous contrôle", constatent les sénateurs, mais ces territoires sont "encore trop vulnérables face aux risques de reprise épidémique", notamment car le taux de vaccination est partout inférieur à celui de la France métropolitaine, excepté à Saint-Pierre-et-Miquelon.



En Guyane et aux Antilles, "une majorité de la population n’est pas vaccinée". "La force de l’activisme antivaccinal tout comme les appréhensions d’une part importante de la population, sous-estimées durant plusieurs mois, y ont limité la portée d’une communication demeurée institutionnelle", constate la commission qui préconise "d'accentuer et cibler la mobilisation pour la vaccination", en faisant du "sur-mesure".



Pour mieux anticiper une nouvelle vague épidémique, les sénateurs proposent également de "maintenir autant que possible les renforts actuels" et d'"améliorer les plans de préparation aux crises".



Pour "rehausser les infrastructures hospitalières", il faudra "engager rapidement les projets prévus dans le cadre du Ségur de la santé" et "maintenir une capacité en soins critiques supérieure à ce qu’elle était avant la crise", notamment à Saint-Martin qui ne bénéficiait pas auparavant de service de réanimation, assure la mission.