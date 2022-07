Covid: réouverture en novembre de toutes les écoles aux Philippines

Manille, Philippines | AFP | mardi 05/07/2022 - Les salles de classe vont complètement rouvrir en novembre aux Philippines, après plus de deux ans de fermeture à cause de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi le président Ferdinand Marcos Jr, les inquiétudes autour d'une crise de l'éducation se faisant de plus en plus vives dans le pays.



Le pays est l'un des rares à ne pas avoir encore rouvert pleinement ses écoles, fermées en mars 2020 de pair avec l'imposition de longs confinements et de restrictions.



"Nous avons un plan pour un retour en présentiel complet d'ici novembre cette année", a déclaré Marcos lors de sa première conférence de presse en tant que président.



"Faisons en sorte que cela soit fait rapidement. Bien sûr, nous sommes prudents, mais nous sommes (aussi) pressés parce que nous devons faire beaucoup de choses en très peu de temps", a-t-il ajouté.



M. Marcos a indiqué que la réouverture des écoles débutera en septembre et s'accélérera rapidement au cours des deux mois suivants, parallèlement à une campagne de vaccination.



Environ 64% des 110 millions d'habitants du pays sont entièrement vaccinés.



Sous la présidence de Rodrigo Duterte, les enfants de seulement 100 écoles sur plus de 61.000 avaient pu retourner en classe en novembre de l'année dernière.



Cette politique a été considérée par les critiques comme exacerbant la crise de l'éducation dans le pays.



Selon un rapport publié conjointement le mois dernier par l'Unicef et d'autres agences, la pandémie a fait augmenter d'un tiers la pauvreté liée à l'apprentissage dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, avec 70% des enfants de 10 ans incapables de comprendre un texte écrit simple selon les estimations.



L'année dernière, les jeunes Philippins âgés de 15 ans se situaient dans les derniers rangs en lecture, mathématiques et sciences, selon les données de l'OCDE.