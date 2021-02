Covid: le patrouilleur Le Malin envoyé à Mayotte

Paris, France | AFP | vendredi 12/02/2021 - Le patrouilleur Le Malin est parti vendredi de La Réunion, avec des stocks d'oxygène, pour Mayotte, confinée depuis le 5 février pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et à l'apparition des variants sud-africain et britannique.



"Avec (la ministre des Armées) Florence Parly nous avons décidé d’envoyer le patrouilleur Le Malin à Mayotte. Il est parti ce matin de La Réunion et sera sur zone mardi avec à son bord des stocks d’oxygène pour l’hôpital de Mayotte. Il participera quelques jours au dispositif de contrôle aux frontières", a écrit vendredi le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu sur son compte Twitter.



Jeudi, le gouvernement a annoncé qu'une trentaine de policiers et gendarmes seraient envoyés dans les prochains jours et jusqu'à l'été à Mayotte pour faire respecter le confinement en vigueur sur l'île et lutter contre l'immigration clandestine depuis l'archipel voisin des Comores.



Vendredi, le taux d'incidence du Covid-19 à Mayotte était de 844,8 cas pour 100.000 habitants, selon l'Agence régionale de Santé.