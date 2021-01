Covid: la ville australienne de Brisbane se confine dans la crainte du nouveau variant

Brisbane, Australie | AFP | samedi 08/01/2021 - La troisième ville d'Australie, Brisbane, a entamé samedi son premier jour de confinement, décrété par les autorités après la découverte d'un premier cas du variant britannique du Covid-19.



Dans les rues de la ville, seules quelques rares personnes masquées étaient visibles, les deux millions d’habitants du Grand Brisbane étant seulement autorisés à sortir de chez eux pour des achats de première nécessité.



Les autorités ont décrété vendredi soir un confinement immédiat de trois jours après la confirmation de la contamination de l'employé d'un hôtel accueillant des personnes placées en quarantaine.



Elles ont par ailleurs émis une alerte à l'intention des passagers d'un vol arrivé à Brisbane en provenance de Melbourne au début du mois, après qu'une femme, déjà à l'isolement, eut été testée positive au variant britannique.



"Le risque est extrêmement faible -- très très très faible -- car elle est vraiment à la fin de la période potentiellement contagieuse", a déclaré à la presse Jeannette Young, chef des services de santé de l'Etat du Queensland.



"Mais à cause de ce nouveau variant, nous voulons être ultra prudents", a-t-elle ajouté.



L'Australie a enregistré plus de 28.500 cas de Covid-19 et 909 décès, pour une population d'environ 25 millions d’habitants.



Détecté en novembre au Royaume-Uni, le variant B.1.1.7, rebaptisé VOC 202012/01, serait 50% à 75% plus contagieux que le virus classique et a désormais été confirmé dans des dizaines de pays.