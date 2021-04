Covid: fermeture à La Réunion des restaurants, cinémas et salles de sports

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | vendredi 02/04/2021 - La Réunion a pris à son tour vendredi de nouvelles mesures de restriction contre le Covid-19 avec la fermeture, à compter de mardi, des bars, restaurants, lieux culturels et salles de sports.



Ces "mesures de freinage" de l'épidémie resteront en vigueur au moins 15 jours, a précisé le préfet de l'île Jacques Billant lors d'une conférence de presse conjointe avec l'Agence régionale de santé (ARS).



Et "si dans quinze jours, la dynamique (de l'épidémie) n'est pas à la baisse, je commencerai le confinement du territoire calqué sur celui de la métropole", a averti le représentant de l'Etat.



Emmanuel Macron a annoncé mercredi un nouveau tour de vis en métropole, avec notamment la fermeture des écoles pour trois à quatre semaines.



Le couvre-feu appliqué chaque soir à La Réunion de 18h à 5h depuis le 5 mars n'a pas fait reculer le nombre de contaminations, dont les chiffres sont jugés par les autorités "préoccupants".



Le taux d'incidence, nombre de contaminations pour 100.000 habitants, est de 120, "ce qui n'était jamais arrivé", a indiqué Xavier Deparis, directeur de la veille et de la sécurité sanitaire à l'ARS.



L'île a enregistré 1.025 nouveaux cas positifs au cours des sept derniers jours et 66,5% de ces contaminations proviennent de variants sud-africain, brésilien et britannique.



Au cours des trois dernières semaines, 45 patients sont morts des suites du Covid-19, portant à 112 le nombre total de décès depuis le début de l'épidémie le 11 mars 2020.



Le taux d'occupation des 122 lits de réanimation à La Réunion a "atteint 90% certains jours", selon M. Deparis. Début mars, une première évacuation sanitaire de quatre malades a été organisée vers la métropole.