Covid: des variants identifiés à Saint-Barthélémy et en Guyane

Saint-Barthélemy, France | AFP | samedi 13/02/2021 - Des variants du Covid-19 ont été identifiés à Saint-Barthélemy et en Guyane, au lendemain de la localisation des premiers cas en Guadeloupe et à Saint-Martin, ont annoncé samedi les autorités.



Le variant dit anglais a été identifié chez deux personnes à Saint-Barthélemy, ont indiqué les préfectures dans un communiqué.



"La présence maintenant confirmée dans l'ensemble de l'archipel du variant de type anglais doit nous conduire à la plus grande vigilance", ont-elle ajouté.



"La diffusion de l'épidémie, en raison de la contagiosité supérieure de ce variant, pourrait s'accroître de manière importante", préviennent-elles, appelant la population à respecter "strictement" les gestes barrières.



En Guyane, "quatre premiers cas de variants ont été détectés", l'une des personnes étant "décédée la semaine dernière", a indiqué la préfecture dans un communiqué.



"Les prélèvements vont être soumis au séquençage pour connaître avec certitude le type de variant en cause (anglais, sud-africain ou brésilien)", a-t-elle ajouté.



Après la confirmation de la présence du variant anglais chez neuf personnes à la Guadeloupe, les autorités ont restreint samedi les déplacements entre cette île et la Martinique, les limitant uniquement aux "motifs impérieux".



Ce variant du Covid-19 est déjà présent en Martinique depuis une bonne semaine.