Covid: des collèges et lycées à nouveau fermés en Guyane

Cayenne, France | AFP | vendredi 01/10/2021 - En Guyane, les collèges, lycées et les classes supérieures, fermeront du 4 au 14 octobre inclus, là où le variant Delta circule activement, excepté pour les élèves passant des examens, a annoncé jeudi la préfecture dans un communiqué.



Dans les huit communes de Guyane où le taux d'incidence atteint les 600 à 700 cas pour 100.000 habitants, tous les élèves du secondaire et du supérieur, sauf ceux préparant des examens, devront suivre les cours en distanciel sur cette période, selon la préfecture de Guyane.



Néanmoins, les classes maternelles et primaires ne fermeront pas.



Ces "mesures différenciées de freinage" du variant Delta interviennent alors que "les hospitalisations" (139) pour Covid-19 "étaient en nette hausse" la semaine dernière selon le point épidémiologique de Santé publique France paru vendredi.



"Les moins de 18 ans représentent 30% des cas confirmés, en nette augmentation, ce qui occasionne une série d'admissions hospitalières en pédiatrie", note aussi Santé publique France.



Près de 32% (31,7) des Guyanais de plus de 12 ans sont complètement vaccinés, selon les chiffres officiels.



Par communiqué, l'ancien président de l'Assemblée de Guyane, Rodolphe Alexandre a appelé jeudi massivement les Guyanais et Guyanaises à un "sursaut" et à aller se faire vacciner pour un "retour à la vie normale".



Dans les "zones rouges", comme à Cayenne, Kourou, ou Saint-Laurent du Maroni, les salles de sport, restaurants, cafés, restent portes closes. Le confinement le dimanche est maintenu ainsi que le couvre-feu tous les jours de la semaine dès 19H00.



Dans les quatorze communes plus rurales de la région, classées "zones vertes", où le virus circule moins activement, aucune classe ne fermera.



Dans ces communes "vertes", les restaurants, cafés, salles de sport restent ouverts. Les déplacements sans attestation jusqu'à 21H00 sont maintenus.



Jeudi, l'agence régionale de santé (ARS) de Guyane comptabilisait 267 décès survenus à l'hôpital depuis mars 2020, dont 14 la semaine dernière.



L'académie de Guyane compte plus de 85.000 élèves pour 300.000 habitants.