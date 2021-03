Covid: Démarrage de la campagne de vaccination généralisée à Saint-Pierre et Miquelon

Saint-Pierre, France | AFP | dimanche 28/03/2021 - Après une première phase consacrée aux personnels de santé et aux personnes fragiles, tous les adultes volontaires de Saint-Pierre et Miquelon peuvent prendre rendez-vous depuis ce week-end pour se vacciner contre le Covid-19 dans cet archipel français de l'Atlantique Nord.



La totalité des adultes volontaires de l'archipel devraient avoir reçu les deux injections du vaccin Moderna d'ici la mi-avril.



La semaine dernière, 9.600 doses de ce vaccin ont été acheminées sur place grâce à un avion Falcon de la flotte gouvernementale. Ce vol spécial parti de la base militaire de Villacoublay en région parisienne a permis de garantir le maintien de la chaîne du froid, alors qu'aucun vol commercial ne relie directement l'archipel à la France métropolitaine.



Les cinq mille adultes résidents sur le territoire sont désormais invités à se rendre dans les salles des fêtes de Saint-Pierre et de Miquelon, aménagées par les autorités sanitaires en vaccinodromes.



Dès le lendemain de l'arrivée des doses sur le territoire, une phase initiale de la campagne avait permis d’administrer la première injection à tous les personnels soignants volontaires, représentant près de 83% des effectifs recensés, ainsi qu'aux personnes identifiées comme fragiles par l’Administration territoriale de Santé.



Mais la toute première personne à bénéficier de ce dispositif local de vaccination a été la ministre de la Mer Annick Girardin, issue de Saint-Pierre et Miquelon, qui a fait le déplacement dans le Falcon pour accompagner la cargaison de vaccins.