Covid-19: le confinement prolongé jusqu'au 6 avril à Wallis et Futuna (préfet)

Mata'Utu, France | AFP | vendredi 18/03/2021 - Le confinement "strict et contrôlé", en vigueur depuis le 9 mars pour deux semaines à Wallis et Futuna, sera prolongé jusqu'au 6 avril dans cet archipel polynésien où des renforts sanitaires de Métropole ont été envoyés, a indiqué jeudi l'Administrateur supérieur (préfet).



"Nous avons décidé de prolonger de 15 jours le confinement selon des modalités identiques", a déclaré Hervé Jonathan, alors que les écoles sont fermées et les déplacements strictement encadrés.



Exempt de Covid pendant un an, Wallis et Futuna ont détecté le 6 mars un premier cas de la maladie, qui selon les investigations en cours n'est pas le patient zéro, avant que le virus se propage rapidement. Jeudi, 276 patients étaient recensés dont 267 à Wallis et 9 à Futuna. Huit d'entre eux sont hospitalisés en soins intensifs.



Mercredi, 72 soignants de la réserve sanitaire - médecins, infirmiers, aide-soignants, kinésithérapeutes et techniciens de santé - sont arrivés sur place en provenance de Métropole ainsi que plusieurs tonnes de fret médical.



Parmi ces 72 soignants, trois ont toutefois été testés positifs au coronavirus et ont dû être placés à l'isolement, a rapporté la chaîne de télévision Wallis et Futuna La 1ére.



Pas moins de 18.000 doses de vaccin Moderna ont été acheminées dans le cadre de ces renforts sanitaires et sont destinés "à vacciner tout le territoire pour casser la propagation du virus dans les meilleurs délais", comme l'avait annoncé le 11 mars Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, dans une déclaration à la population.



Territoire français le plus éloigné de la Métropole, Wallis et Futuna comptent environ 11.500 habitants, touchés par d'importants facteurs de comorbidités tels que l'obésité, le diabète et l'hypertension.