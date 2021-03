Covid-19: la Papouasie-Nouvelle-Guinée ouvre un hôpital de crise

Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée | AFP | mardi 30/03/2021 - La Papouasie-Nouvelle-Guinée a converti un centre sportif en hôpital de crise contre le Covid-19, alors que ce pays du Pacifique est confronté à une grave flambée épidémique.



Cet hôpital de 290 lits n'a reçu que deux patients lundi, et devait commencer à admettre à partir de mardi des malades transférés depuis l'hôpital général de Port Moresby, pour soulager un système de santé soumis à une énorme pression.



Après une année sans contaminations massives, l'augmentation rapide des infections dans ce pays pauvre de Mélanésie a conduit les hôpitaux débordés à refuser des patients, voire, selon certaines informations, à soigner des malades à même le sol.



Selon Matt Cannon, responsable pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée de Saint John Ambulance, une ONG caritative britannique, l'hôpital de fortune pour les malades du Covid-19 a été installé en moins de deux semaines, mais doit être déployé lentement en raison du manque de personnel médical, qui tombe malade à cause du virus.



"C'est un gros défi pour nous ici, il y a tout simplement une pénurie d'infirmères et de médecins", a-t-i indiqué à l'AFP. "En ce moment, nous avons des infirmières et des médecins en larmes, qui enchainent gardes de nuit et de jour".



"Le système est sous pression", a-t-il ajouté. "Cela les met à très rude épreuve".



L'ouverture de l'hôpital d'urgence, dans ce qui est normalement un centre aquatique, intervient alors que le pays commence sa campagne de vaccination et doit faire face à une large désinformation.



Le Premier ministre James Marape et des responsables médicaux ont été les premiers à se faire vacciner mardi, pour tenter de renforcer la confiance du public dans les vaccins.



Environ 40% des 1.600 membres du personnel de l'hôpital général de Port Moresby ont accepté d'être vaccinés, selon des responsables sanitaires, tandis que des doses seront également envoyées dans d'autres zones comme Lae, Goroka et Vanimo.



L'Australie voisine a envoyé la semaine dernière une cargaison d'urgence de 8.000 doses de vaccins AstraZeneca pour immuniser le personnel de première ligne, ainsi qu'une petite équipe de responsables médicaux d'urgence pour aider face à la crise.



Plus de 4.000 cas de contaminations ont été détectés en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le seul mois de mars, contre moins de 1.000 sur l'ensemble de l'année 2020.



Mais, selon des experts de la santé, le faible nombre de tests laisse penser que les vrais chiffres sont probablement beaucoup plus élevés.