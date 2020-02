Covid-19: Pékin muscle ses mesures contre les rassemblements

Les entreprises, elles, sont sous pression pour prévenir toute nouvelle contamination, tout en reprenant progressivement le travail.

Les cinémas sont ainsi autorisés à rouvrir. Mais ils ne pourront vendre que des places espacées les unes des autres.

Certains immeubles de bureaux ou d'habitation, eux, limitent désormais à cinq ou six le nombre de personnes pouvant emprunter les ascenseurs.

"Nos coûts ont augmenté", se plaint de son côté Zhi Yuan, le patron d'un salon de coiffure.

Pour assurer la sécurité des clients, il utilise des serviettes jetables, désinfecte les lieux toutes les deux heures, et porte un masque chirurgical.

Des dépenses supplémentaires consenties alors que le nombre de clients quotidiens, lui, est en baisse: il est passé de 100 en temps normal à moins de 50 actuellement.

"On ne fait aucun bénéfice", déplore Zhi Yuan.

De nombreux commerces doivent également limiter leurs horaires d'ouverture, comme au marché de produits frais de Sanyuanli.

"Dans notre secteur, on se retrouve en première ligne", explique à l'AFP M. Wu, le directeur, expliquant que les vendeurs sont au contact de clients potentiellement infectés.

"On a pas mal de pression. Mais ça reste supportable car les horaires de travail ont été réduits de trois heures."