Covid-19: "Pas de nouvelles restrictions cette semaine", assure Attal

Paris, France | AFP | mercredi 20/01/2021 - Il n'y aura "pas d'évolution des restrictions nationales cette semaine", a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres, sans se prononcer sur d'éventuels allègements.



Une semaine après l'annonce de la généralisation du couvre-feu à 18H00 en métropole, "nous donnons sa chance à ce (dispositif), il est possible que cette mesure permette de freiner la circulation du virus encore davantage dans notre pays", a fait valoir M. Attal.



Alors que le 20 janvier devait initialement marquer la date de réouverture des bars et des restaurants, selon le plan de déconfinement progressif présenté fin novembre par Emmanuel Macron, désormais reportée sine die, "nous cherchons à anticiper au maximum pour l'ensemble des secteurs la visibilité que nous pouvons leur donner sur leur réouverture le moment où ils pourront rouvrir", a assuré M. Attal.



De même, les stations de ski attendent de savoir, avec de faibles espoirs, si elles pourront remettre en route leurs remontées mécaniques durant les vacances scolaires de février.



Gabriel Attal a indiqué que le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, annoncerait "lui-même aux professionnels (de ce) secteur, d'ici à la fin de la semaine", les décisions de maintien ou de levée de restrictions.