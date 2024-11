Course à pied Succès populaire et sportif pour le premier Ekiden

Tahiti, le 25 novembre 2024 - La première édition des relais Ekiden Socredo (marathon) et Polynésienne des Eaux Half Ekiden (semi-marathon) organisée par la Fédération d’athlétisme de Polynésie française (FAPF) dimanche après-midi sur le front de mer de Papeete a généré un énorme succès populaire. 915 coureurs ont participé à l’événement. L’équipe vainqueur du marathon s’est imposée en 2 h 38’ 09’’. Un chrono de référence au niveau de l’Océanie.



De plus en plus populaire à travers le monde avec désormais des records officialisés sur chaque continent, l’Ekiden, concept originaire du Japon, se présente sous la forme d’un marathon (42,195 km) à courir par équipe de six relayeurs qui alternent entre 5 et 10 km individuellement. Et dimanche, les amateurs locaux de course à pied ont à leur tour pu appréhender le concept, sur le front de mer de Papeete, dans une ambiance festive, la majorité des participants ayant d’abord pour objectif de boucler leur parcours au sein de leur équipe sans se focaliser sur le chronomètre.



Pour ceux qui rencontraient des difficultés à réunir six relayeurs, les organisateurs proposaient aussi un semi-marathon (21,1 km) à parcourir par équipe de trois relayeurs. Le premier départ a été donné à 13h15 et a mis en scène des personnes porteuses d’une déficience mentale encadrées notamment par certains membres du gouvernement. Une partie des fonds perçus par les organisateurs grâce au frais d’inscriptions seront reversés à l’association Fare Heimanava Papa Nui.



Le départ du marathon a été donné à 13h30 du stade Willy-Bambridge en direction du carrefour de l’avenue du prince Hinoi et du boulevard Pomare. Là, les coureurs effectuaient un demi-tour pour se rendre jusqu’au niveau du skatepark de Auae avant de regagner la piste du stade Willy-Bambridge où avait lieu la transmission de relais.



Le semi-marathon a débuté à 14h30. Dès lors, une multitude de coureurs se sont croisés sur le parcours dans un contexte de forte chaleur. Les malaises de certains coureurs ont vite été pris en charge par la cellule médicale.

Le record d’Océanie un temps envisageable



L’ambiance n’en restait pas moins fun sur fond de challenge sportif pour certaines équipes taillées pour réaliser une bonne performance. Ainsi, Benjamin Zorgnotti a bouclé son 5 km en un peu plus de 16 minute et passé le relais à Delbi Villa Gongora qui s’élançait pour 10 km. Le rythme restait élevé et lorsque Teva Poulain, le relayeur suivant, a bouclé son 5 km, le chrono affichait 1 h 12’ à mi-parcours. Le record d’Océanie établi par une équipe de Papouasie Nouvelle-Guinée en 2 h 27’ 01’’ paraissait alors accessible. Mais la chaleur de plus en plus forte semble avoir pesé sur les performances de Tutea Degage (10 km), Guenaelle Rauby (5 km) et Thomas Lubin (7,195 km). Ce dernier a passé la ligne d’arrivée en 2 h 38’ 09’’. Pas de record d’Océanie, donc, mais un chrono de qualité d’autant qu’il est établi dans des conditions climatiques difficiles. Les relais du VSOP et de Fei Pi Triathlon terminaient 2e et 3e à plusieurs minutes des vainqueurs. Solide chrono également du trio de Tamarii no Faa’a, composé de Tehoarii et Tereva Tapatoa et de Alexandre Manate, qui a remporté le semi-marathon en 1 h 28’ 41’’.



Joëlle Lecroart, coordinatrice de l’événement et présidente de la commission du running à la FAPF, affichait sa satisfaction, dimanche : “J’ai participé à plusieurs Ekiden en métropole et j’ai pensé que ça pouvait être un concept intéressant pour Tahiti. Au vu du volume de participation aujourd’hui, il est évident que le Ekiden est porteur pour la course à pied locale. Et on aurait pu avoir encore plus d’équipes engagées mais c’était une première et on voulait assurer au niveau de la logistique et de la sécurité. On est ultra-satisfaits et on peut déjà envisager que le Ekiden va devenir récurrent dans le calendrier de la fédération d’athlétisme.”



Les amateurs de course à pied ont un nouveau rendez-vous dès samedi dans le cadre de la Air Tahiti Nui Urban Run qui aura encore lieu sur le front de mer de Papeete. Et nombre d’entre eux auront un autre challenge le lendemain avec le Championnat de Polynésie de triathlon organisé au parc Aorai Tini Hau.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 25 Novembre 2024 à 17:06