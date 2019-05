Course à pied – Plogging : Un plogging géant autour de l’île de Tahiti

Les Eco Kids du Fenua sont deux enfants de 12 ans, Kiara et Ethan, qui ont décidé de se mobiliser pour l’environnement à travers diverses actions. Ils sont également les ambassadeurs polynésiens de l’association métropolitaine « Little Citizens for Climate ».



Leur prochain gros évènement sera proposé le dimanche 16 juin, un plogging géant de 100 km autour de Tahiti. Le principe consiste à mobiliser les enfants avec leurs parents afin de nettoyer en une seule journée tout le tour de l’île de Tahiti.



Chaque groupe parcourra 5 à 6 km à raison de 2 à 3 km dans un sens puis 2 à 3 km dans l’autre sens pour revenir au point de départ. Deux listes de points ont été réalisées, une pour la côte ouest et une pour la côte est. Ces deux listes sont déjà disponibles sur la page facebook Eco Kids du Fenua, dans la rubrique événement.



Chaque départ sera donné entre 7h et 10H puis chaque Eco Kid partira de chaque côté de l’ile pour rejoindre les groupes à la fin de leur parcours pour faire une photo et récupérer les déchets. Un dernier départ sera donné à Papeete à 13h30 pour que plusieurs équipes puissent parcourir la ville. Chaque groupe partira en décalé toutes les 15 min afin de faciliter la collecte des déchets par l’organisation.



Tous les déchets seront ensuite rassemblés au centre-ville dans une benne mis à disposition par la société TSP, qui sera ensuite pesée. Merci aux familles de s’inscrire rapidement, en envoyant un message sur la page facebook des Eco Kids du Fenua ou en appelant, afin de faciliter une bonne répartition des groupes autour de l’île. SB & Communiqué



Renseignements : Facebook Eco Kids du Fenua ou 87 71 47 75