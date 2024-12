Course à pied – Guenael Oliviero survole la Corrida de Faa’a

La 28e édition de la Corrida de Faa’a s’est déroulée samedi après-midi sur un parcours d’environ 8 km entre le Carrefour de Faa’a et le site de Vaitupa puis retour à la mairie de Faa’a où était située l’arrivée. Guenael Oliviero a fait la différence dès le départ et s’est imposé en 28’ 51’’ soit plus de deux minutes devant Killian Barracosa (30’ 59’’).



Les compétitions de course à pied s’enchaînent ces dernières semaines, la Corrida de Faa’a 2024 succédant samedi à la Feria Carrefour, au marathon Ekiden et à la ATN Urban Run. Si les précédents rendez-vous avaient engendré une forte participation et en particulier le marathon Ekiden et la ATN Urban Run qui avaient mis en scène plus de 900 coureurs mais avec un programme de deux courses, la Corrida de Faa’a a attiré moins de monde que lors de ses précédentes éditions avec une participation de 66 coureurs.



La concurrence du Raid Apetahi de Raiatea qui avait lieu le même jour et le Championnat de Polynésie de cross-country programmé le lendemain ont sans doute pesé sur l’effectif au départ de la Corrida de Faa’a. Damien Troquenet le nouveau recordman de Polynésie du marathon depuis le 1er décembre avec un chrono de 2 h 24’ 57’’ réalisé à Valence en Espagne participait au Raid Apetahi, Benjamin Zorgnotti manquant aussi à l’appel parmi les ténors. Guenael Oliviero faisant dès lors figure de grandissime favori samedi d’autant que Felice Covillon et Teva Poulain qui auraient pu l’inquiéter n’étaient pas non plus de la partie. Le départ a été donné à 16h30 face au Carrefour Faa’a et dès les premiers hectomètres, Guenael Oliviero faisait la différence. Compte tenu de la forte chaleur, le coureur du club breton Bannalec Pays de Quimperlé Athlétisme (BBKA) qui s’entraîne au sein du club de Central pendant son séjour au Fenua a gardé un bon rythme tout au long des 8 km mais sans se battre véritablement contre le chronomètre.

À suivre : la Corrida de Noël



Guenael Oliviero s’imposait tout de même avec un chrono de valeur en 28’ 51’’. Une performance qui le satisfaisait : “Il manquait Damien (Troquenet) et Benjamin (Zorgnotti) et je savais que j’allais courir en solitaire devant et j’ai géré mes efforts car je m’aligne sur le Championnat de Polynésie de cross [hier]. Et puis j’ai fait beaucoup de volume cette semaine en courant 90 km car je rentre en Bretagne dans un mois où je participe plutôt à des courses longue distance. Mais je suis satisfait de mon chrono aujourd’hui qui tourne aux alentours de 3’ 35’’ au km d’autant qu’il faisait très chaud. Je veux profiter de l’occasion pour remercier tous ceux que j’ai croisé sur les courses où j’ai pris beaucoup de plaisir et apprécié l’ambiance amicale.” En mission de cinq mois sur le territoire dans le cadre de la marine nationale, Guenael Oliviero reprendra la direction de la Bretagne à la fin du mois.



Killian Barracosa 2e en 30’ 59’’ et Eddy Pang Fat 3e en 31’ 28’’, l’accompagnaient sur le podium scratch de la Corrida de Faa’a. La plus haute marche du podium féminin était occupée par Sophie Gardon qui a bouclé la distance en 40’ 48’’, l’athlète de Tefana qui fut longtemps imbattable localement chez les dames reste encore compétitive.



Les amateurs de course à pied ont un nouveau rendez-vous, samedi prochain en fin d’après-midi, à l’occasion de la Corrida de Noël à Arue. L’épreuve est organisée par l’Athletic Club Excelsior Arue.



Patrice Bastian

Résultats

1. Guenael Oliviero (Central/BBKA) 28’ 51’’

2. Killian Barracosa (Ind) 30’ 59’’

3. Eddy Pang Fat (Tefana) 31’28’’

4. Jean Willy Robert (Kokapat) 31’ 38’’

5. Ronan Pouliquen (Asopa) 31’ 45’’

6. Jean-Marc Carcy (Punaruu) 31’ 53’’

7. Tehoarii Tapatoa (Ind) 32’ 22’’

8. Tereva Tapatoa (Ind) 32’ 44’’

9. Roonui Gatien (Tefana) 35’ 18’’

10. Pierre-Arthur Colavolpe (Punaruu) 35’ 49’’

…

27. Sophie Gardon (Tefana) - 1re femme 40’ 48’’

29. Eva Teriipaia (Présidence) - 2e femme 41’ 11’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 8 Décembre 2024 à 19:37