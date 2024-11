Course à pied – Damien Troquenet et Salomé de Barthez s’imposent à la Feria Carrefour

Tahiti, le 12 novembre 2024 - La 25e édition de la Feria Carrefour s’est déroulée lundi entre les Carrefour de Faa’a et de Punaauia sur une distance de 8 kilomètres. Damien Troquenet s’y est imposé en 26’ 34’’, Salomé de Barthez terminant 4e et 1re féminine en 29’ 50’’. Forte participation avec 173 concurrents classés.



Rendez-vous récurrent du calendrier local de course à pied organisé par l’AS Tefana et sa présidente Françoise Teriierooiterai, la Feria Carrefour 2024 a connu lundi un succès populaire en hausse par rapport aux dernières éditions. 173 partants se sont rassemblés à 16 h 30 sur la ligne de départ fixée devant le Carrefour Faa’a pour s’élancer vers le Carrefour Punaauia et couvrir environ 8 km. Le parcours proposait un détour par Vaitupa sur une portion à couvrir à deux reprises avant de rejoindre la ligne d’arrivée. La chaleur était encore élevée en fin de journée et a pesé sur les organismes mais sans qu’il y ait de grosses défaillances. Les favoris ont imposé un rythme soutenu dès le départ, Guénael Oliveiro menant le train avec Damien Troquenet dans sa foulée, tous deux creusant rapidement l’écart sur leurs plus proches poursuivants.



Damien Troquenet intouchable



Guénaël Oliviero a continué à assurer le rythme jusqu’au 4e km, moment où Damien Troquenet est passé à l’attaque. Le coureur du VSOP XO paraissait très affûté et il allait le démontrer jusqu’à la ligne d’arrivée en conservant une allure soutenue. La course dans la course entre les féminines a mis en exergue une Salomé de Barthez qui vient de terminer sa saison nationale de triathlon et qui a également rapidement mis de la distance avec ses principales adversaires, à commencer par Louise Grosgogeat.



Damien Troquenet a passé la ligne d’arrivée en vainqueur en signant un chrono de qualité en 26’ 34’’ qui l’a satisfait sur son degré de forme, d’autant qu’il a d’importants objectifs à court terme : “Je n’avais plus couru en compétition depuis le Championnat du semi-marathon le 21 septembre, mais j’ai beaucoup couru depuis pour préparer le marathon de Valence programmé le 1er décembre, mais qui est incertain suite aux dégâts causés dans la région par les intempéries. Je suis très satisfait de mon chrono aujourd’hui et j’ai profité de la jeunesse de Guénaël qui a assuré un bon rythme en début de course. Je suis resté un temps dans sa foulée car je suis un diesel et lorsque je me suis senti bien, j’ai attaqué. Si je ne pars pas en Espagne, je m’alignerai sur les prochaines courses locales.”



Damien Troquenet a survolé la Feria Carrefour car Guénaël Oliviero termine 2e en 28’ 09’’, soit à 1’ 35’’ du vainqueur. Fulbert Gara prend la 3e place en 28’ 38’’.

Les amateurs de course à pied vont enchaîner



Une féminine 4e au scratch, ce n’est pas courant et c’est pourtant ce qu’a réalisé Salomé de Barthez. Il est vrai qu’étant une triathlète professionnelle de haut niveau en France, elle a les capacités d’être performante en course à pied. Elle l’a démontré lundi en finissant au pied du podium toutes catégories en 29’ 50’’ et en s’imposant nettement chez les féminines. Mais solide performance également de Louise Grosgogeat, 16e au scratch et 2e féminine en 32’ 27’’.



Revenue à Tahiti depuis peu, Salomé de Barthez va pouvoir s’entretenir physiquement car le programme des courses à pied s’annonce dense dans les semaines à venir, à commencer par celles qui seront organisées par l’AS Tefana, comme l’a souligné Françoise Teriierooiterai : “Je suis très satisfaite de la participation aujourd’hui et je tiens à remercier Carrefour qui est un fidèle sponsor. Je tiens aussi à souligner le soutien de toutes les personnes qui m’entourent pour organiser les courses. Je vais encore les solliciter dans les semaines à venir car nous allons organiser la Corrida de Faa’a le 7 décembre puis la Nike Saint-Sylvestre le 31 décembre.”



Et il y aura d’autres rendez-vous de course à pied auparavant avec la 1re édition de la Socredo Ekiden et de la Polynésienne des Eaux Half-Ekiden, un marathon et un semi-marathon courus en relais et organisés dans Papeete le dimanche 24 novembre. À suivre le samedi suivant, la course ATN Run sur le front de mer de Papeete.



Patrice Bastian

Résultat



*Top 20 scratch

1. Damien Troquenet (VSOP XO) 26’ 34’’

2. Guénaël Oliviero (BBKA) 28’ 09’’

3. Fulbert Gara (ATN Run) 28’ 38’’

4. Salomé de Barthez (Ind) 29’ 50’’ 1re femme

5. Killian Barracosa (Ind) 29’ 55’’

6. Clément Boinot (Fei Pi Tri) 30’ 50’’

7. Ronan Pouliquen (ASOPA) 30’ 55’’

8. Pierre Lesy (Fei Pi Tri) 31’ 10’’

9. Rudy Gueguen (Ind) 31’ 16’’

10. Tehoaeii Tapatoa (Ind) 31’ 27’’

11. Tereva Tapatoa (Ind) 31’ 38’’

12. Jean Willy Robert (Kokapat) 31’ 40’’

13. François Colinet (Ind) 31’ 43’’

14. Matthieu Bouthet (Carrefour) 31’ 46’’

15. Tehau Noble (Ind) 32’ 11’’

16. Louise Grosgogeat (Central) 32’ 27’’ 2e femme

17. Axel Guillo (VSOP XO) 32’ 32’’

18. Arthur Maxant (ATN Run) 32’ 48’’ 1er cadet

19. Christian Andres (Tam Pun) 33’ 05’’

20. Clotaire Costa (Ind) 33’ 10’’

173 classés

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 12 Novembre 2024 à 16:11 | Lu 187 fois