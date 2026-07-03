

Corps de bébés retrouvés à Orange: la mère et son compagnon placés en garde à vue

Marseille, France le 29 juillet 2026. Après la découverte des dépouilles de cinq bébés morts dans un appartement à Orange (Vaucluse), la mère et son compagnon ont été placés mercredi en garde à vue, a-t-on appris de sources judiciaires.





La mère de 32 ans est entendue par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête ouverte pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans qui fait suite à la découverte des ossements de quatre nourrissons et du corps d'un nouveau-né à son domicile, a indiqué à l'AFP le parquet de Carpentras.



"Le parquet de Carpentras s'est dessaisi au profit de celui d'Avignon", a précisé la même source.



Selon le quotidien La Provence, la mère a été interpellée mercredi à sa sortie d'hôpital et placée en garde à vue à Avignon.



Elle avait été hospitalisée après avoir accouché dimanche chez elle, dans le centre historique d'Orange, d'un bébé en bonne santé.



Son compagnon a également été placé en garde à vue mercredi, a-t-on appris auprès d'une source proche de l'enquête.



C'est lui qui avait retrouvé les dépouilles: "troublé par la découverte, une nouvelle fois très tardive, de la grossesse de sa compagne", il avait entrepris "des recherches" dans l'appartement et découvert "ce qui s'apparentait à des restes humains", indiquait mardi un communiqué du parquet de Carpentras.



Selon une source policière, les dépouilles, en cours d'analyse, reposaient dans cinq boîtes.



Le compagnon n'était pas présent lorsque sa compagne a accouché dimanche, selon la même source, ayant expliqué qu'il était sorti avec leurs deux autres enfants pour qu'elle se repose des douleurs au ventre dont elle se plaignait.



A son retour, le bébé était né. Selon ses dires, son épouse avait déjà fait plusieurs dénis de grosesse, indique la source policière.



Le couple a deux autres enfants, âgés de 8 et 9 ans, qui ont été recueillis par des proches. Le parquet a saisi l'aide sociale à l'enfance (ASE) "afin que leurs services procèdent à une évaluation très rapide de leur situation". Il a ordonné le placement provisoire du nourrisson né dimanche, un petit garçon, en vue de la saisine d'un juge des enfants.



Dans la plus grave affaire française d'infanticide, Dominique Cottrez, une ancienne aide-soignante, a tué huit nouveau-nés dont les corps ont été découverts en 2010, enterrés dans le jardin de ses parents et dans son propre garage. Elle avait été condamnée en 2015, alors âgée de 51 ans, à neuf ans d'emprisonnement.

Rédigé par AFP le Mercredi 29 Juillet 2026 à 10:03 | Lu 57 fois





