Coronavirus : deux premiers cas confirmés en Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | mercredi 18/03/2020 - Deux premiers cas de contamination au Covid-19 ont été recensés en Nouvelle-Calédonie, a annoncé mercredi le gouvernement local.



La Nouvelle-Calédonie avait pour l'instant été épargnée par l'épidémie. En Outre-mer, seuls Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre et Miquelon sont pour l'instant exempts de cas de virus sur leur sol.

Pour les cas calédoniens, il s’agit de deux personnes arrivées sur l'archipel mardi "vers 16h30 par le vol Aircalin en provenance de Sydney pour leur voyage de noces", a précisé l’exécutif dans un communiqué.

Le couple a commencé à présenter des symptômes après une première nuit passée en Nouvelle-Calédonie. "Il a été immédiatement pris en charge au Médipôle", un hôpital situé en périphérie de Nouméa, où "les test se sont révélés positifs". Ces deux patients ont été placés depuis en isolement dans ce centre hospitalier.

Les personnes qui se trouvaient en contact avec les deux malades, notamment dans l'avion, "sont en cours d’isolement" au Centre international sport et expertise, un espace situé en banlieue nouméenne, réservé aux athlètes de haut niveau et reconverti en centre de quarantaine.

Afin d’éviter la propagation du virus sur ce territoire de 271.407 habitants, situé à 16.000 km de la métropole, le gouvernement local a indiqué que "tous les établissements scolaires publics et privés, sans exception, seront fermés jeudi". Seuls les internats resteront ouverts jusqu’à vendredi. Les transports seront également assurés pour permettre aux élèves de regagner leur domicile.

Mercredi, Laurent Prévost, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a demandé aux personnes non résidentes et "séjournant actuellement en Nouvelle-Calédonie de prendre leurs dispositions pour anticiper leur retour vers leur domicile le plus rapidement possible". Si "une continuité territoriale restera assurée avec la Métropole", les liaisons aériennes "seront progressivement fortement réduites", ajoute-t-il dans un communiqué.

Le gouvernement calédonien avait déjà annoncé mardi des mesures visant à empêcher l'introduction du Covid-19 en Nouvelle-Calédonie, tels que la suspension des vols internationaux à partir de la semaine prochaine. Il devrait présenter un renforcement du dispositif jeudi matin.

Les Outre-mer sont moins touchés pour l'instant que l'hexagone par l'épidémie, mais certains territoires commencent à enregistrer une hausse inquiétante, comme la Guadeloupe, passée en trois jours de 3 à 27 cas. Un seul décès a été enregistré, en Martinique.