Coronavirus: Melbourne s'efforce de contenir plusieurs foyers de contamination

Melbourne, Australie | AFP | lundi 22/06/2020 - Des responsables australiens ont exhorté lundi leurs compatriotes à éviter de se rendre à Melbourne, deuxième ville du pays qui lutte pour contenir plusieurs nouveaux foyers de contamination au coronavirus.



L'Etat du Victoria a répertorié au cours de la semaine écoulée plus de 110 nouveaux cas de Covid-19, dont la plupart à Melbourne. Ce qui a poussé les autorités de certaines autres Etats à demander à leurs habitants d'éviter de se rendre dans les six foyers de contamination que compte la grande ville du Sud.



La Première ministre de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale, a ainsi estimé que quiconque avait songé à se rendre à Melbourne devait "revoir ses projets".



"Le conseil, à ce stade, est de ne pas se rendre dans ces points chauds", a-t-elle dit à Sydney, qui était auparavant l'épicentre de l'épidémie en Australie, mais où très peu de nouveaux cas ont été détectés ces dernières semaines.



"Nous recommandons aux gens à ce stade de ne pas se rendre à Melbourne, sauf impératif."



Les autorités du Victoria ont différé leurs projets d'alléger les restrictions quant au nombre de clients dans les cafés et restaurants, et imposé des limites aux rassemblements dans les domiciles.



C'est la première fois que le processus de levée des restrictions est stoppé dans une partie du pays qui, globalement, fort du recul du nombre de contaminations, essaie de renouer avec la normale et de relancer son économie.



Le responsable de la santé dans le Victoria, Brett Sutton, a imputé le regain de nouveaux cas à un relâchement de la population, en avertissant cependant que la situation était désormais "dangereuse" et qu'il n'y avait "pas de plan B".



"Il y a un risque de second pic mais nous pouvons reprendre le contrôle, et nous devons reprendre le contrôle", a-t-il dit aux journalistes samedi.



Les foyers de contamination sont apparus au Stamford Plaza Hotel de Melbourne, qui est utilisé comme lieu de quarantaine pour les personnes revenant de l'étranger, dans un magasin H&M du nord, et dans plusieurs quartiers.



L'Australie totalise près de 7.500 cas, et 102 personnes ont succombé au coronavirus.