Coronavirus: Los Angeles ferme bars, restaurants et boîtes de nuit

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | lundi 15/03/2020 - La ville de Los Angeles a ordonné à tous les bars, restaurants et boîtes de nuit de fermer à partir de dimanche minuit, sauf pour la vente à emporter, afin de combattre la propagation du coronavirus, a annoncé le maire Eric Garcetti.



Cette interdiction restera en vigueur au moins jusqu'au 31 mars, a précise sur sa page Facebook M. Garcetti, qui a signé un arrêté en ce sens.

"Ce n'est pas facile, et je ne prends pas cette décision à la légère. Nous ferons tout notre possible pour aider les entreprises et les travailleurs affectés pendant cette période", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Une mesure similaire a été adoptée également dimanche à New York tandis qu'à Las Vegas, le groupe MGM Resorts a annoncé la fermeture temporaire des 13 casinos et hôtels.