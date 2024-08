Corée du Nord: les inondations pourraient avoir fait jusqu'à 1.500 morts

Séoul, Corée du Sud | AFP | jeudi 01/08/2024 - La Corée du Nord pourrait avoir subi de "lourdes pertes" humaines après les récentes pluies torrentielles, a affirmé Séoul jeudi, un média affirmant que jusqu'à 1.500 personnes pourraient avoir trouvé la mort, tandis que les autorités nord-coréennes n'évoquent pas de victimes.



Les médias d'État nord-coréens ont annoncé jeudi que certaines régions du nord du pays, proches de la frontière avec la Chine, "ont récemment été gravement touchées par des inondations et des pluies torrentielles".



De nombreuses vidéos ont montré le dirigeant Kim Jong Un cette semaine, traversant des zones inondées à bord d'un canot pneumatique et supervisant des opérations de sauvetage mobilisant des hélicoptères militaires afin de mettre des personnes à l'abri.



Mais les médias d'État nord-coréens n'ont fait état d'aucune victime.



De son côté le ministère sud-coréen de l'Unification, qui évalue les dégâts, estime que "les fortes pluies ont fait un nombre important de victimes", a déclaré un responsable à la presse.



L'analyse des images satellites a montré que deux provinces proches de la frontière avec la Chine ont probablement été inondées, a ajouté le fonctionnaire.



Selon la chaîne de TV sud-coréenne Chosun, qui dit citer une source gouvernementale sud-coréenne, "le nombre de morts et de personnes disparues" après ces pluies torrentielles "est estimé entre 1.100 et 1.500".



Des secouristes figurent parmi les victimes, plusieurs hélicoptères s'étant écrasés ou ayant tenté d'atterrir d'urgence, provoquant dans certains cas la mort de tous les passagers de l'appareil, selon cette source.



Kim a été informé alors qu'il se trouvait à bord d'un canot pneumatique de l'étendue des dégâts dans les zones inondées, a déclaré un présentateur de la chaîne de TV centrale de Pyongyang.



Le dirigeant nord-coréen a présidé une réunion d'urgence de deux jours du Bureau politique du Parti, au cours de laquelle il a critiqué des responsables pour leur "indifférence chronique à l'égard de la prévention des catastrophes".



Il aurait également affirmé, selon la chaîne d’État, que les dégâts auraient "certainement pu être moindres".



C'est la première fois qu'une réunion d'urgence du bureau politique exclusivement consacrée aux dégâts causés par des inondations est convoquée en Corée du Nord, selon le ministère de l'Unification de Séoul.



Les catastrophes naturelles ont des conséquences plus graves dans le nord du pays, isolé et pauvre, en raison de la faiblesse des infrastructures de cette zone, rendue vulnérable aux inondations par la déforestation.