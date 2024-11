Coprah : l’humidimètre débarque à Hao

Hao, le 7 novembre 2024 – Comme le veut la règlementation, le taux d’humidité du coprah acquis par la société Huilerie de Tahiti auprès des producteurs ne doit pas afficher plus de 8%. La société a équipé ses mandataires d’humidimètres pour contrôler la marchandise. L’appareil est en fonction depuis mi-octobre à Hao où les producteurs l’ont accueilli avec réticence.



La méthode est nouvelle mais elle ne fait que mettre en application une règlementation en vigueur depuis plus de cinquante ans : le taux d’humidité du coprah ne doit pas dépasser 8% conformément aux normes de qualité définis par une délibération du 2 juillet 1970. L’huilerie de Tahiti, seul acheteur de coprah sur le territoire, a mis en place un contrôle qualité plus rigoureux directement dans les îles auprès des producteurs. La société a mis à disposition auprès de ses mandataires acheteurs de coprah dans tous les archipels de la Polynésie française, un appareil pour mesurer l’humidité du coprah : l’humidimètre TK 100H. Depuis mi-octobre, tout le coprah acheté sur l’atoll de Hao est soumis à ce contrôle de qualité. Et l’évolution ne s’est pas faite d’elle-même. “Au début le message n’est pas bien passé, l’appareil a été très mal accueilli ici”, explique le mandataire local.



Samedi matin nous sommes allés à la rencontre des producteurs de coprah de Hao au moment de la pesée à la coopérative “Fare puha”. Une étape finale et cruciale pour les coprahculteur qui concrétisent à ce moment-là la valeur de plusieurs semaines de travail.



“On n’est pas tranquille”



Une dizaine d’entre eux étaient présents avec leur production et l’on pouvait ressentir leur anxiété lorsque le mandataire a inspecté les sacs plantant ainsi le fatal appareil à plusieurs endroits pour mesurer le taux d’humidité de la marchandise contenue : “On a l’impression de passer un examen”, témoigne un coprahculteur. “On n’est pas tranquille.” Pour cet autre producteur, “c’est mieux, comme ça tout le monde est au même niveau”. “Les gens voient le négatif partout”, estime, optimiste, cet autre coprahculteur. “Pas moi : Je pense que cela va peut-être permettre de faire remonter le prix du coprah”.



L’humidimètre, qui est fourni avec une table des correspondances, permet de contrôler l’humidité globale du coprah à l’intérieur du sac de jute mais en cas de doute le mandataire effectue également un contrôle visuel et tactile de la marchandise. Lors de cette pesée plus 3 tonnes de coprah ont été soumis à l’appareil qui a permis d’en classer





2,45 tonnes en première qualité, 75 kg en deuxième qualité alors que 500 kg (soit 20 sacs) ont fait l’objet d’un retour au producteur pour un séchage complémentaire. La production de coprah oscille entre 120 et 130 tonnes par années à Hao où cette activité représente une source complémentaire de revenus pour nombre de familles.