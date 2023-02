Coordination État-Pays pour garder l’œil sur le maritime

Tahiti, le 15 février – La Commission maritime mixte s'est réunie lundi à la présidence afin d’établir un bilan des actions coordonnées menées en 2022 et de planifier les actions coordonnées à développer en 2023 sur la base d’une synergie État-Pays pour la surveillance et la protection de l’espace maritime polynésien.



La cinquième réunion de la Commission maritime mixte (CMM) s'est tenue lundi à la présidence. Le haut-commissaire, Éric Spitz et le vice-président du Pays, Jean-Christophe Bouissou, ont réuni les membres de la CMM pour faire le point sur “les actions conjointes réalisées et le plan d'actions pour 2023 dans le domaine maritime”. Cette commission, qui a été créée en 2019, rassemble les services du Pays et de l’État et permet de favoriser la synergie entre les douanes, la Direction territoriale de la police nationale, le Centre de coordination et de sauvetage aéro-maritime (JRCC) et l'armée concernant les activités maritimes, comme la surveillance des zones de pêche ou encore la protection de l'environnement.



Il a été décidé de développer ou d’engager plusieurs actions durant cette réunion. Notamment, “développer le réseau de primo-intervention contre les pollutions dans les archipels”, “créer une réglementation pour la création d'amendes forfaitaires afin de sanctionner les mouillages non autorisés”, “actualiser le plan de contrôles des pêches” ou encore “former les agents aux nouvelles dispositions du Code de l'environnement de la Polynésie”.



La mise à disposition du JRCC des données VMS de la Direction des ressources marines a aussi été décidée via la signature d'une convention. Le VMS, pour Vessel Monitoring System, est un outil de surveillance satellite et de collecte d'informations des navires de pêche.