Conversation Trump-Poutine: début de satisfecit en Russie, qui veut croire en sa victoire

Moscou, Russie | AFP | jeudi 13/02/2025 - Responsables ou simples citoyens, des Russes affichaient leur satisfaction jeudi après la conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine lançant des négociations "immédiates" sur l'Ukraine, y voyant prudemment un premier pas vers une victoire russe face à l'Occident.



L'ex-président Dmitri Medvedev, devenu depuis l'assaut contre l'Ukraine il y a trois ans un habitué des diatribes anti-occidentales, a estimé que la conversation entre présidents russe et américain avait brisé la stratégie occidentale pour isoler Vladimir Poutine, "punir et humilier" la Russie.



Selon M. Medvedev, actuel numéro 2 du Conseil de sécurité russe, l'ex-président américain Joe Biden et ses alliés européens avaient mis "le monde au bord de l'apocalypse" nucléaire.



"Il est impossible de nous mettre à genoux. Et plus tôt nos adversaires s'en rendront compte, mieux ce sera", a-t-il ajouté dans un message sur Telegram.



Le député Léonid Sloutski, à la tête de la Commission des Affaires étrangères de la Douma (chambre basse du Parlement), s'est aussi félicité du fait que la conversation Trump-Poutine ait "brisé le blocus antirusse".



Selon lui, cela a même "lancé le processus de dégel" des relations entre Moscou et Washington.



Pour autant, Konstantin Kossatchev, le vice-président du Conseil de la fédération (chambre haute) et vétéran de la diplomatie russe, jugeait que le chemin avant un réel apaisement était encore très long, l'approche de Donald Trump étant loin de faire l'unanimité en Occident.



"Tout est à faire. Que le bon sens l'emporte", a-t-il déclaré sur Telegram.



- "Horreur" en Europe -



"Je suis sûr qu'à Kiev, Bruxelles, Paris et Londres, on lit avec horreur le long commentaire de Trump sur sa conversation avec Poutine et qu'on n'en croit pas ses yeux", abonde le sénateur Alexeï Pouchkov, jugeant que les négociations seront "sans aucun doute très difficiles".



Dans la rue, des Russes interrogés jeudi par l'AFP se montraient prudemment optimistes, espérant la fin du conflit en Ukraine qui a vu aussi des dizaines de milliers de leurs concitoyens blessés ou tués et des conséquences économiques pour la population, entre inflation forte, disparitions de produits occidentaux de consommation courante ou encore la fin des liaisons aériennes directes vers l'Europe.



Mais dans un pays ou exprimer des critiques contre le Kremlin ou l'assaut contre l'Ukraine sont passibles de lourdes peines de prison, les voix discordantes sont rares à s'exprimer publiquement.



Interrogé dans le quartier central des trois gares de Moscou, Nikolaï Gridassov, un professeur de mathématiques de 58 ans, déclare: "les nouvelles sont bien sûr bonnes et encourageantes".



- "Nous gagnerons" -



"Nous espérons vraiment qu'elles conduiront d'une manière ou d'une autre à une résolution pacifique de ce qui se passe actuellement", dit-il.



Sonia Liatifova, 35 ans, qui se promène dans la rue avec ses jumeaux, se dit "heureuse" de la reprise du dialogue russo-américain, car elle est pour "la paix" et table sur son "président qui est très expérimenté".



Artour Ievseïev, un démineur 45 ans, qui a combattu en Ukraine et est actuellement soigné après avoir été blessé par un éclat d'obus, ne croit pas à une résolution rapide du conflit.



"Je pense que toutes ces négociations vont s'éterniser. Il y aura de longues discussions pendant longtemps", dit-il, vêtu de sa tenue de camouflage.



Mais le vétéran se dit convaincu de l'issue finale.



"Nous gagnerons, c'est clair. Tôt ou tard, les Ukrainiens se rendront", juge-t-il car "l'Europe les a en quelque sorte abandonnés" et "Trump est agacé parce qu'il ne veut pas les parrainer davantage".