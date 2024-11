Contribution nationale sur le thème de la violence verbale et des discours de haine

Tahiti le 4 novembre 2024. Violence verbale et discours haineux, une réflexion nationale est lancée et les Polynésiens sont invités à y participer.





Dans le cadre de l’avis en préparation par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) national intitulé « De la banalisation de la violence verbale au discours de haine. Décrypter, mieux agir pour restaurer le lien social », le CESEC souhaite recueillir les opinions et témoignages du grand public via un questionnaire en ligne.



Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’intégrer la voix des citoyens polynésiens dans les travaux nationaux, afin que les contributions du CESEC reflètent non seulement ses propres analyses mais aussi celles des habitants du Fenua.



Les retours recueillis seront ainsi transmis aux rapporteurs du CESE pour enrichir l'avis national en cours d’élaboration. En participant à cette initiative, chacun peut apporter sa perception et son vécu concernant les discours de haine et la violence verbale, phénomènes de plus en plus présents dans notre société et impactant notre cohésion sociale.



Le questionnaire est accessible dès maintenant en ligne et permet de recueillir les ressentis, idées et propositions des Polynésiens sur cette question cruciale. Le CESEC espère que de nombreuses personnes répondront à cet appel, dans un esprit de dialogue et de construction collective, contribuant ainsi à faire entendre la voix des citoyens du Fenua à l’échelle nationale.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 4 Novembre 2024 à 09:14 | Lu 320 fois