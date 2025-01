“Connected by the Reef” : la Polynésie mobilise le monde

Tahiti, le 16 janvier 2025 - Samedi, l’association Tama no te Tairoto organise un événement de sciences participatives intitulé Connected by the Reef - Te firi a’au. En Polynésie, l’événement se traduira par une observation de ponte de coraux Porites rus prévue à 7 h 30 ou encore une exposition de photos ouverte toute la journée. Le public pourra également suivre les observations de plus de 180 personnes réparties dans 36 pays.



C’est la plus grande observation mondiale de la ponte synchronisée des coraux Porites rus qui s’annonce. Elle aura lieu samedi à 7 h 30 en Polynésie et dimanche pour tous les sites qui se trouvent dans des pays situés après la ligne de changement de date. Au total, pour l’instant, 180 personnes se sont manifestées pour y participer, elles sont réparties dans 36 pays à travers le monde.



Le Porites rus est un corail qui vit dans les mers et les océans tropicaux du globe. Il est massif et participe à la construction des récifs. En Polynésie, il fait l’objet d’une grande et croissante attention car il a une singulière caractéristique : sa ponte est synchronisée. En fait, tous les Porites rus pondent le même jour à la même heure ! Cette ponte, prévisible à la minute près ou presque, a lieu cinq jours après la pleine lune, une heure et demie après le lever de soleil, tous les mois entre novembre et avril (avec un pic en décembre et janvier).



L’association Tama no te Tairoto, fondée en 2021 par trois amis biologistes, ainsi que des plongeurs amateurs et chercheurs en Polynésie observent ce phénomène depuis plusieurs années déjà. “En 2019, on était quatre, aujourd’hui on est entre 500 et 600”, rapporte Vetea Liao, co-fondateur de Tama no te Tairoto. Il est biologiste marin et il cherche à comprendre ce monde qui l’intrigue.



Une intrigante zone trouble



Avec son père, pêcheur, il a d’abord observé les espèces, leur environnement, leur comportement et les liens qui les unissent. Il a étudié la biologie marine à Cherbourg puis en Australie. De retour en Polynésie après diverses expériences, il a, un jour, traversé une intrigante zone un peu trouble dans le lagon de Moorea : une ponte de Porites rus.



Concrètement, les coraux libèrent dans l’eau œufs et spermatozoïdes pour se reproduire. Les deux gamètes se rencontrent en pleine eau pour fonder de nouvelles colonies, c’est la ponte de corail. C’est un peu comme une espèce de tempête sous-marine, faite de flocons qui tombent en cascade. C’est là que, Connected by the Reef - Te firi a’au, la grande observation internationale de ponte synchronisée des coraux Porites rus trouve ses racines. Cette initiative répondra à une question que Vetea Liao et de nombreux observateurs se posent : “Mais jusqu’où la synchronisation va-t-elle ?”, poursuit-il.



Lancée il y a plusieurs mois, Connected by the Reef invite les plongeurs amateurs et professionnels ainsi que les scientifiques de 50 pays et territoires ciblés à se manifester pour participer à l’observation. D’abord, il y a eu une prise de contact avec les observateurs potentiels pour pouvoir identifier des colonies à observer. Tout le monde est prêt, maintenant reste à passer à l’observation. Si la synchronisation s’avère bel et bien mondiale, “c’est extraordinaire et exceptionnel”, se réjouit Vetea Liao qui ne connaît pas d’autres exemples dans le vivant. Il évoque la floraison des bambous, mystérieuse et méconnue, sans plus de précision. Rien, jusqu’alors, n’a été vraiment documenté.



Une journée d’observation et de sensibilisation



Samedi, le public est invité entre 8 heures et 17 h 30 au fare pote’e Honu de l’association Te mana o te moana, à l’hôtel InterContinental Tahiti Resort & Spa, pour suivre les résultats des observations dans le monde en direct, découvrir les étonnantes capacités des récifs coralliens et l’urgence de les préserver. Au programme : exposition photo, vidéos immersives sur les pontes des coraux Porites rus, posters d'informations sur le corail et les actions de sciences participatives.



Tout au long de la journée, les visiteurs pourront échanger directement avec les équipes de l’association, découvrir les actions de sciences participatives menées pour protéger et valoriser les écosystèmes marins et faire un point régulier sur les résultats de la grande mobilisation “Connected by the Reef - Te firi a’au”.



Pour l’association Tama no te Tairoto, l’événement n’est pas une fin en soi. Ses membres veulent partager plus largement leurs découvertes et celles de tous les observateurs comme celles des chasseurs sous-marins qui s’immergent de nuit. Un site internet a vu le jour, en plus des publications régulières sur la page Facebook. Il va être nourri au fil du temps d’articles (il y a pour l’instant un article sur les eina’a et un autre sur les oiseaux du littoral), de photos inédites, etc. “À terme, j’espère qu’il servira de ressources pour les enseignants”, conclut Vetea Liao.

Soutenu et déjà récompensé



Labellisé Événement de la décennie des Nations unies pour les sciences océaniques, l’événement est lauréat du grand prix des Trophées To’a Reef 2024 de l’Ifrecor Polynésie et est soutenu par le comité national de l’Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor) et l’International Coral Reef Initiative (ICRI).





https://tamanotetairoto.org/



