Conflits à l’UPF : Un enseignant-chercheur conteste sa suspension

Tahiti, le 8 juillet 2025 – Un enseignant-chercheur a contesté, ce mardi devant le tribunal administratif, sa suspension de l'université de Polynésie française. Il a provisoirement été évincé pour des faits de harcèlement moral et propos à caractère sexiste et raciste...



Maître de conférences en géographie et urbanisme à l’Université de la Polynésie française, Anthony Tchékémian avait été suspendu fin 2024 après plusieurs signalements graves en provenance d’agents et d’étudiants. Harcèlement moral, propos à caractère sexiste et raciste, agressivité envers des collègues, manquements à la déontologie... Des accusations qui avaient conduit le président de l’UPF à le suspendre temporairement de ses fonctions d’enseignement, de recherche et de responsabilités pédagogiques.



S’estimant victime d’une atteinte à ses droits fondamentaux, l’enseignant-chercheur a saisi la justice administrative pour contester sa suspension. Ce mardi, Il demandait l’annulation de cette décision arguant, entre autres, que sa suspension, porte atteinte à l’indépendance des enseignants-chercheurs.



Des faits graves



Mais pour le rapporteur public, les arguments ne tiennent pas. La suspension, rappelle-t-il, est une mesure conservatoire qui vise à protéger le bon fonctionnement du service public universitaire, dès lors que les faits reprochés sont à la fois vraisemblables et graves.



Entre éclats de voix, accusations violentes, rapports du déontologue et de la cellule universitaire contre les violences, le dossier est dense. Le rapporteur a donc conclut au rejet de la requête. La suspension est selon lui, dans ce contexte, n’est ni abusive, ni illégale. Le tribunal rendra sa décision le 17 juillet prochain.