Conférence : ‘Aoa au secours des forêts polynésiennes

Tahiti, le 23 août 2023 - “Préservons et valorisons les forêts polynésiennes”, c'est le thème de la conférence prévue ce jeudi à 18 heures à l'Isepp par ‘Aoa Polynesian Forests.



Animée par deux scientifiques locaux, Jean-Yves Hiro Meyer et Marie Fourdigniez, cette conférence prévoit de dresser un état des lieux des forêts polynésiennes et les enjeux de leur préservation. Jean-Yves Hiro Meyer est chargé de recherche à la Délégation à la recherche de la Polynésie française et biologiste de la conservation. Il exposera les principales menaces pour nos forêts et les solutions possibles pour les conserver en illustrant son propos par un exemple concret : le projet de restauration écologique du littoral à l'ILM-Paea. De son côté, Marie Fourdigniez, écologue et référente scientifique chez ‘Aoa Polynesian Forests, présentera le projet de restauration de la vallée de Mo'aroa située à Mataiea, où la forêt disparaît sous la pression des espèces envahissantes comme le tristement célèbre miconia. Contrôler ces espèces invasives tout en renforçant et multipliant les plantes endémiques, c'est le pari que s'est fixé la société 'Aoa.