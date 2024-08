Concours de dessin et de photo au Musée des îles

Tahiti, le 28 août 2024 – Artistes en herbe, c'est le moment d'exprimer vos talents dans le cadre d'un double concours artistique, en dessin et en photo, lancé par le Musée de Tahiti et des îles dans le cadre de l'exposition Horue : vagues d'hier et d'aujourd'hui.





Un double concours d'expression artistique amateur destiné au plus grand nombre et sans limite d'âge autour du dessin et de la photographie. C'est ce que propose Te Fare Iamanaha - Musée de Tahiti et des îles dans le cadre de son exposition Horue : vagues d'hier et d'aujourd'hui qui explore l'histoire du surf en Polynésie. De quoi en inspirer plus d'un. Et si ça ne suffit pas, nul doute que la médaille d'or olympique remportée tout récemment par Kauli Vaast saura encore insuffler de sa magie à ces artistes en devenir. Les participants sont divisés en deux catégories : les moins de 18 ans d'un côté, et les adultes de l'autre. Ils ont jusqu'au 5 septembre, 17 heures, pour remettre, en version originale, leur œuvre dessinée ou photographiée au musée lui-même, mais aussi à la Maison de la culture, au conservatoire de Tipaerui ou au ministère de l'Éducation et de la Culture en centre-ville. Les lots qui auront été remportés seront distribués, par catégorie, dans la soirée du 7 septembre prochain par un jury composé de l'équipe scientifique et administrative du musée.



Le règlement du concours à retrouver ici : https://museetahiti.pf/evenement/concours-artistique-horue-ouvert-a-tous

