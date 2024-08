Concerts de Taylor Swift à Vienne: un attentat-suicide déjoué

Vienne, Autriche | AFP | jeudi 08/08/2024 - Les services de renseignement autrichien ont assuré jeudi que le jeune islamiste de 19 ans arrêté mercredi préparait un attentat-suicide lors d'un des concerts de la star américaine Taylor Swift à Vienne pour "tuer un grand nombre de personnes".



Au nom de "la sécurité", les organisateurs ont annulé les trois shows prévus cette semaine dans la capitale autrichienne, plongeant les fans dans le désarroi.



Le principal suspect "a fait des aveux complets et a dit qu'il avait l'intention de commettre un attentat à l'aide d'explosifs et d'armes blanches", a déclaré lors d'une conférence de presse le directeur des services de renseignement (DSN), Omar Haijawi-Pirchner.



"Son objectif était de se tuer et de tuer un grand nombre de personnes, soit aujourd'hui, soit demain, pendant le concert".



Le deuxième suspect est un "jeune homme de 17 ans", "employé depuis quelques jours par une entreprise sous-traitante qui devait fournir des services au stade lors du concert" de ce jeudi, a-t-il ajouté, précisant qu'il se trouvait "dans la zone du stade au moment de l'enquête".



Selon le ministre conservateur de l'Intérieur Gerhard Karner, une "tragédie a pu être évitée" alors que "la situation était très grave", au regard notamment de "l'attentat" tout récemment "lors d'un événement thématique" de Taylor Swift où trois fillettes ont été tuées en Grande-Bretagne.



Au cours des perquisitions, des explosifs et des détonateurs ont été saisis.



- Désarroi des Swifties -



Selon le directeur général de la Sécurité publique Franz Ruf, "un changement social clair s'est produit chez les deux prévenus".



Le principal suspect, Autrichien, était originaire de Macédoine du Nord, comme l'auteur de l'unique attaque islamique ayant frappé l'Autriche en 2020: elle avait coûté la vie à quatre personnes. Il a "changé d'apparence de manière flagrante et l'a adaptée à la propagande de l'Etat islamique", tandis que le second, un islamiste autrichien d'origine turque ou croate, a "rompu avec sa petite amie peu de temps auparavant", a-t-il relevé.



Les autorités ont confirmé avoir été mises sur la piste du principal suspect grâce à des informations reçues "de partenaires étrangers", mais elles ont refusé de confirmé qu'elles provenaient des Etats-Unis, comme l'affirme la presse américaine.



Les autorités avaient promis un renforcement des mesures de sécurité et contrôles à l'entrée du stade mais cela n'a visiblement pas suffi à rassurer les organisateurs.



Le gouvernement autrichien dit "comprendre" leur décision.



"Nous avons fait tout ce qui était humainement possible pour que l'événement puisse avoir lieu", a souligné M. Ruf, alors que cette annulation a provoqué chez les dizaines de milliers de fans attendus une immense frustration,



La chanteuse de 34 ans devait se produire à partir de jeudi à Vienne dans le cadre de sa tournée "Eras", dont la partie européenne a démarré en mai à Paris.



Après la France, elle s'est rendue en Suède, au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie, en Allemagne et en Pologne, avec à chaque fois un impact notable sur l'économie locale.



En Autriche, plus de 170.000 spectateurs étaient attendus pour des retombées estimées à quelque 100 millions d'euros, selon les chiffres donnés par l'agence de presse APA.