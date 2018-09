Présenté ce lundi en comparution immédiate, l’homme a, comme lors de ses précédentes comparutions, fait preuve d’une grande agressivité. A la barre, le prévenu a craché sur le sol à de nombreuses reprises sans répondre aux questions posées par le président du tribunal. Alors que ce dernier évoquait son casier judiciaire qui comporte plus de 20 condamnations, le fiché « S » a indiqué aux magistrats que son seul souhait était de rejoindre la métropole afin d’intégrer une « prison djihadiste. »



Tel que l’a rappelé le tribunal, cet homme à la personnalité « psychopathique » est né dans un contexte de violences dont il avait été extrait dès son plus jeune âge pour être confié à une famille adoptive en métropole. Puis, il était revenu à Tahiti où la rencontre avec sa famille biologique ne s’était pas « bien passée. »



Malgré un diplôme spécialisé en perliculture, le prévenu avait été incarcéré à Nuutania où il avait rencontré un détenu radicalisé qui venait juste d’être transféré de métropole.



Lors de ses réquisitions, le procureur de la République a insisté sur le climat que fait régner le prévenu au sein de la prison : « c’est incident sur incident… Les gardiens de prison, eux-aussi passent quasiment tout leur temps en milieu carcéral et ils n’ont pas à être menacés ou insultés ! »



Me Ayoun, qui a déjà défendu le prévenu à plusieurs reprises, a plaidé en invoquant la carapace que se forge son client au fil des évènements : « il se donne l’image d’un « bad boy » mais il se trouve dans un cercle vicieux, c’est une apparence qu’il veut donner. Depuis qu’il est fiché « S », il est traité comme un animal. »



L’homme a finalement été condamné à 8 mois de prison ferme.