Colombie: trois écoliers meurent dans un glissement de terrain

Bogota, Colombie | AFP | vendredi 15/07/2022 - Trois enfants sont morts dans un glissement de terrain qui a emporté une école rurale dans le nord-ouest de la Colombie, ont annoncé les autorités.



"Nous avons une nouvelle très triste: trois enfants ont perdu la vie" dans ce glissement de terrain, a indiqué jeudi soir à des médias locaux le maire du village d'Andes, Carlos Osorio.



Un premier bilan avait fait état de huit enfants portés disparus. Les six enfants récupérés des décombres sont dans un état "stable" dans un hôpital proche, a précisé le maire.



"17 élèves sont sortis vivants (....) l'institutrice et la mère également", a-t-il ajouté.



Les enfants étaient en récréation, en présence de l'institutrice et d'une mère d'un mineur, lors du drame.



Dans des déclarations à des médias locaux, Eliana Rincones, l'unique institutrice de l'école, avait indiqué auparavant que 22 enfants se trouvaient dans l'école au moment du drame.



"Nous étions tous en récréation quand soudain nous avons entendu quelque chose de très fort, nous nous sommes tous retournés (pour regarder), en quelques secondes nous avons tous couru (...) nous ne savions même pas où nous courions, nous n'avons fait que courir", a-t-elle expliqué.



Le glissement de terrain est survenu après les pluies intenses qui frappent une grande partie de la Colombie en raison du phénomène météorologique La Niña. Selon les prévisionnistes, ces fortes précipitations devraient se poursuivre jusqu'à septembre.