Collège de Rangiroa : trois bâtiments fermés pour “dégradations avancées”

Tahiti, le 3 octobre - Après un audit accablant, la commission de sécurité a sommée le collège de Rangiroa de fermer trois de ses bâtiments dès le lundi 7 octobre. Constatant des dégradations avancées sur la structure du béton et du ferraillage ainsi que des installations non conformes, la commission a jugé que la sécurité des élèves et du personnel était compromise.



Une détérioration avancée des bâtiments



Parmi les constats les plus préoccupants, la commission a mis en lumière l'état de dégradation avancée de trois bâtiments abritant neuf salles de classes, le centre de documentation et d'information (CDI) ainsi que la salle d'étude. Les rapports d'expertise font état de béton effrité et de structures en ferraillage sévèrement corrodées. Ces dégradations, qualifiées de “détérioration avancée”, mettent en péril l’intégrité des infrastructures et, par extension, la sécurité des usagers.



À cette situation s'ajoute la défaillance partielle du système d'alarme incendie, soulevant une inquiétude supplémentaire. Ce dispositif, crucial en cas de sinistre, ne serait pas en mesure d’assurer une évacuation rapide et sûre des élèves en cas d’incident, risquant ainsi d’aggraver une situation d’urgence dans des bâtiments déjà fragilisés.



Une cuisine non conforme depuis 2019



Outre les structures et dispositifs de sécurité, la commission a aussi relevé des manquements dans les installations de la cuisine, utilisée quotidiennement pour les repas scolaires. Selon un communiqué de la présidence transmis ce jeudi, les équipements non conformes avaient déjà fait l'objet de recommandations en 2019, mais sans suite apparente. La commission propose aujourd'hui une mise en demeure de l’établissement pour engager des travaux de mise aux normes dans un délai de trois mois.



Malgré l’ampleur des constats et la fermeture effective des trois bâtiments concernés dès lundi, les cours continueront d'être dispensés dans le reste de l'établissement. Néanmoins, la réouverture des locaux fermés restera suspendue à la réalisation des travaux de sécurisation, pour lesquels aucun calendrier précis n’a pour l’instant été communiqué. Le collège de Rangiroa, construit en 1988, accueille plus de 300 élèves.