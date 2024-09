Codage, informatique, conception... Kanea, l'école du numérique fait sa première rentrée

Tahiti, le 13 septembre 2024 - L'école Kanea, spécialisée dans l'informatique et les métiers du jeu vidéo, a été inaugurée ce vendredi matin à la Mission. La première promotion, composée de 37 élèves, fera sa rentrée ce lundi. Durant trois ans, ils suivront un cursus où ils pourront apprendre la programmation, la conception, les mathématiques ainsi que le “game design”.



“Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise après des années”, a déclaré le président du Pays, ce vendredi matin, lors de l'inauguration de Kanea, une nouvelle école d'enseignement supérieur à Tahiti. Ce projet, porté par le Cnam Polynésie, s'installe dans les anciens locaux de la Direction de l'environnement (Diren) à la Mission, et se spécialise dans la créativité numérique.



Kanea accueillera 37 étudiants dès lundi pour une formation de trois ans, équivalente à une licence, axée sur l'informatique et plus particulièrement sur le développement de jeux vidéo. “Nous comptons accueillir 40 étudiants par promotion, ce qui fera un total de 120 élèves sur le plateau d'enseignement d'ici trois ans”, explique Peter Meuel, directeur du Cnam Polynésie.



Pour mémoire, le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public qui propose des formations professionnelles de niveau supérieur. Le Cnam Polynésie fait partie de ses centres régionaux. “Le Cnam à Paris nous a donné l'autorisation de dispenser ici la même formation que l'ENJMIN, leur prestigieuse école de jeux vidéo, classée parmi les meilleures en France. Le diplôme que nous délivrerons sera reconnu par l'État”, précise Peter Meuel.



Un projet ambitieux né il y a moins d'un an



Le projet Kanea a vu le jour il y a moins d'un an, avec pour ambition de combler un manque en matière de formation numérique en Polynésie. “Je voulais créer une formation complète dans le domaine du numérique. Même si le programme est axé sur les jeux vidéo, il englobe bien plus que cela”, affirme Peter.



Ingénieur en télécommunication, le président du Pays a toujours été sensible aux nouvelles technologies. Il n'a d'ailleurs pas caché son enthousiasme lors de cette cérémonie d'inauguration. De plus cette école fait aussi partie d'une stratégie plus large pour diversifier l'économie du pays, le gouvernement ayant l’objectif ambitieux de porter la part du numérique à 25% du PIB de la collectivité. “Vous êtes là pour construire la Polynésie de demain [...]. Nous comptons sur vous pour vous investir pleinement dans vos passions, que ce soit dans le graphisme, l'intelligence artificielle ou les jeux vidéo.”



Un cursus à la fois pratique et théorique



Au cours de leur formation, les étudiants de Kanea aborderont un large éventail de disciplines, alternant entre théorie et pratique. “Il y aura beaucoup de projets concrets. Nous adoptons une pédagogie pratique, avec près de 50 projets au programme dès la première année”, explique Peter Meuel. Les étudiants travailleront avec des outils comme Unreal Engine, pour la création d'univers en trois dimensions, et Blender, pour la conception des éléments graphiques.



Le programme comprend des matières telles que la programmation, la conception visuelle et sonore, l'initiation au game design, ainsi que des disciplines fondamentales comme l'informatique, les mathématiques et les statistiques. “Ce sont des matières plus techniques, moins drôles ; mais elles sont essentielles pour réaliser des projets solides, car il faut avoir des fondamentaux théoriques conséquents”, souligne-t-il également. Des stages en entreprise viendront également compléter cette formation. Le coût annuel des frais d'inscription s'élève à 712 000 francs.



Une équipe pédagogique d’excellence



L’équipe pédagogique de Kanea, composée de neuf personnes, est exclusivement polynésienne. Evans Bohl, responsable de la pédagogie, a personnellement recruté les membres de l'équipe. Bohl est reconnu par Epic Games, le célèbre studio américain, comme l’un de leurs 300 meilleurs formateurs. En mars dernier, Tahiti Infos lui consacrait d'ailleurs un portrait.



Kanea nourrit de grandes ambitions pour les années à venir. Outre la licence en informatique, l'école envisage de développer une nouvelle filière dédiée à l’audiovisuel. “Nous pourrions enseigner la captation et le montage d'images, et pourquoi pas ouvrir un volet architecture, très demandé en Polynésie”, estime Peter Meuel.



Hotuarii, 19 ans : “J'attends de découvrir tous les outils informatiques” Ta première rentrée à Kanea est ce lundi. Qu'attends-tu de cette formation ?

“J'attends de découvrir et de maîtriser tous les outils informatiques. J'ai une passion pour la programmation et la modélisation... Alors, quand j'ai appris qu'un nouvel établissement ouvrait ses portes, j'ai tout de suite voulu tenter ma chance. C'est une opportunité incroyable d'avoir une telle école ici, car en Polynésie les études sont généralement axées sur le commerce. L'année dernière, j'étais d'ailleurs en études de marketing, et j'aurais continué dans cette voie si Kanea n'avait pas vu le jour. À l'issue de ma formation, j'espère pouvoir ouvrir ma propre entreprise ici, spécialisée dans la programmation, afin d'offrir plus de perspectives dans le domaine du jeu vidéo.”



Moearii, 25 ans : “On sent qu'il y aura de nombreux projets, à l'échelle locale ou internationale” Qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer Kanea ?

“C'est une formation qu'on peut également trouver en France, mais maintenant qu'elle est proposée ici, c'est beaucoup plus abordable pour nous. De plus, elle est reconnue par l'État, et on sent que derrière, il y aura de nombreuses opportunités, aussi bien à l'échelle locale qu'internationale. C'est une formation très professionnalisante, et le fait de travailler avec des experts du secteur est vraiment stimulant. Tout cela m'a convaincu de rejoindre Kanea.”

Rédigé par Thibault Segalard le Vendredi 13 Septembre 2024 à 13:37 | Lu 294 fois