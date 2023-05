Climat: action en justice d'insulaires des Caraïbes contre l'Etat néerlandais

La Haye, Pays-Bas | AFP | jeudi 11/05/2023 - Greenpeace et sept habitants de l'île de Bonaire dans les Caraïbes ont lancé jeudi une action en justice contre l'Etat néerlandais pour qu'il protège ses citoyens insulaires contre la montée des eaux, a annoncé l'organisation environnementale.



Les plaignants estiment que "l'État néerlandais fait preuve de négligence dans la protection de l'île contre la crise climatique et viole les droits de l'homme", a déclaré la branche néerlandaise de Greenpeace dans un communiqué.



Leurs avocats ont envoyé jeudi une "lettre d'action" au gouvernement, le sommant de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de mieux protéger de leurs effets l'ancienne colonie néerlandaise, depuis 2010 une des trois municipalités dites "spéciales" du pays avec Saba et Saint-Eustache.



Selon la loi néerlandaise, l'assignation est la première étape pour poursuivre l'Etat en justice, a expliqué à l'AFP Bram Karst, porte-parole de Greenpeace.



"Nous aimerions être surpris", par un changement, mais les avocats continuent à se préparer à un procès, a souligné Me Minke de Haan.



"Je peux voir à quel point le changement climatique a déjà un impact sur Bonaire", une petite île au faible bilan carbone, a déploré la plaignante Jackie Bernabela, une enseignante âgée de 65 ans, citée dans le communiqué.



"Les habitants de Bonaire ne devraient pas être traités comme des citoyens néerlandais de seconde zone", a renchéri Onnie Emerenciana, un jardinier de 60 ans demandant aussi justice.



Si les émissions mondiales ne sont pas réduites de manière significative, la montée des eaux pourrait d'ici la fin du siècle engloutir jusqu'à un cinquième de Bonaire, selon une étude publiée en septembre l'année dernière par Greenpeace.



L'organisation avait, au moment de cette publication détaillant l'ampleur de l'impact du changement climatique sur l'île, déjà averti qu'une action en justice se préparait.



Les Pays-Bas sont connus pour leurs barrages anti-tempête et les milliers de kilomètres de digues construits pour protéger leur territoire européen, dont environ un tiers se situe sous le niveau de la mer.



Mais le pays est aussi un des plus gros pollueurs par habitant du continent, et a fait face à une série d'affaires visant ses émissions.



Après une bataille du Vanuatu, durement touché par le réchauffement, L'Assemblée générale de l'ONU a adopté fin mars une résolution "historique" demandant à la justice internationale de clarifier les "obligations" des Etats dans la lutte contre le changement climatique.