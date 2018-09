CleanUp Day : Appel aux volontaires pour nettoyer la plage de Aorai Tini Hau

Papeete, le 12 septembre 2018 - Dans le cadre de l'évènement mondial CleanUp Day, Let's do it Tahiti et Earthforce FS / Pacifist Warriors-Austronesia organisent le 15 Septembre prochain un grand nettoyage de la plage Aorai Tini Hau à Pirae.





Plus de 150 pays participent à cette journée écologique à travers le monde. Le choix de Let's do it Tahiti et Earthforce FS / Pacifist Warriors-Austronesia s'est porté sur Aorai Tini Hau à Pirae, le lieu où s'est déroulé récemment les Championnats du Monde de Va'a de vitesse. "Même si l'endroit était censé être rendu propre, il reste encore à faire pour le dépolluer totalement, la plage, le littoral et les alentours", peut-on lire sur la page Facebook du World CleanUp Day Tahiti.



Let's do it Tahiti et Earthforce FS / Pacifist Warriors-Austronesia donnent rendez-vous à toutes les bonnes volontés à la plage de Aorai Tini Hau avec pour mot d'ordre de ramasser, de trier sur place en séparant les plastiques, verre, cannettes et le tout-venant. Enfin de rapporter le tout à la déchetterie ou sinon de rassembler les déchets à un endroit non gênant mais visible et facilement accessible par le service d'enlèvement.