Cinq morts dans un accident de la route en Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | samedi 15/11/2019 - Cinq personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route en Nouvelle-Calédonie, causé par une voiture qui roulait à vive allure, à contresens et tous feux éteints en pleine nuit, a indiqué samedi le parquet de Nouméa.



L'accident, qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi dans la banlieue de Nouméa, a également fait cinq blessés, dont deux très grièvement.

Dans un communiqué, le procureur de la République, Alexis Bouroz, a indiqué que vers 1 heure du matin, "un véhicule de type Polo aux plaques d'immatriculation non conformes, avec 4 personnes à bord et circulant feux éteints, a refusé d'obtempérer à un contrôle de la police municipale de Dumbéa".

Le véhicule a poursuivi sa route à "très vive allure" et s'est engagé sur la voie de gauche, à contresens, d'un échangeur à la hauteur de la commune de Païta.

A une vitesse estimée à 180 km/h, il a alors violemment percuté un minibus arrivant en sens inverse, avec six personnes à bord, a également indiqué M. Bouroz.

Dans ce choc frontal, les quatre passagers de la Polo, dont toutes les identités ne sont pas encore connues, ont été tués sur le coup. Dans le minibus, un père de famille a trouvé la mort. Sa femme, au volant du véhicule, et un des deux enfants du couple, âgé de 4 ans, ont été sérieusement blessés et leur pronostic vital est engagé. Les trois autres passagers du minibus sont également blessés.

Une enquête a été ouverte et les résultats des analyses sanguines ne sont pas encore connus.

Ce drame porte à 46 le nombre de tués depuis le début de l'année sur les routes de Nouvelle-Calédonie, où la mortalité routière est environ quatre fois supérieure à celle de la métropole.