Chine : un accident dans une mine de charbon fait au moins 11 morts

Pékin, Chine | AFP | mardi 28/11/2023 - Au moins onze personnes ont été tuées dans un accident survenu mardi dans une mine de charbon de la province de Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, ont annoncé les médias d’État.



L'incident a eu lieu à 14h40 heure locale (06h40 GMT) dans une mine située à l'extérieur de la ville de Shuangyashan, dans l'est de la province, à environ 130 kilomètres de la frontière russe, a expliqué la chaîne de télévision publique CCTV.



Une enquête sur les causes de l'accident est en cours.



À 18h20, onze personnes avaient trouvé la mort dans l'accident, a affirmé CCTV.



Les médias d'État n'ont pas précisé si d'autres personnes étaient portées disparues ou avaient été blessées.



La production de charbon constitue la principale industrie de la ville de Shuangyashan, dans l'extrême nord-est de la Chine, où les températures sont descendues jusqu'à -17 à 19 heures mardi.



La sécurité dans les mines en Chine s'est améliorée au cours des dernières décennies, tout comme la couverture médiatique des incidents majeurs, dont beaucoup étaient autrefois passés sous silence.



Mais les accidents restent fréquents dans un secteur dont les performances en matière de sécurité demeurent médiocres et où les réglementations ne sont pas nécessairement appliquées.



L'an dernier, 245 personnes ont perdu la vie dans 168 accidents survenus dans des mines, selon les chiffres officiels.



En septembre, au moins 16 personnes ont péri dans l'incendie d'une mine de charbon dans la province de Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine.



En février, l'effondrement d'une mine de charbon dans la région septentrionale de la Mongolie intérieure a laissé des dizaines de personnes et de véhicules ensevelis sous une montagne de débris.



Pendant des mois, les autorités n'ont pas divulgué le bilan définitif de cet accident, n'annonçant qu'au mois de juin que 53 personnes y avaient trouvé la mort.