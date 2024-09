Chine: écoles fermées et vols annulés à l'approche du super typhon Yagi

Hong Kong, Chine | AFP | jeudi 05/09/2024 - 0Les écoles ont été provisoirement fermées et plusieurs vols ont été annulés dans le sud de la Chine jeudi, a indiqué l'agence Chine nouvelle, alors que la tempête tropicale Yagi, désormais classée super typhon, se dirige vers l'île d'Hainan.



Cette tempête, qui a balayé les Philippines cette semaine, provoquant des glissements de terrain qui ont fait au moins 13 morts, traverse la mer de Chine méridionale vers l'ouest, en direction de l'île d'Hainan, dans le sud de la Chine.



Selon l'agence d'Etat Chine nouvelle, Yagi s'est intensifiée en mer pour devenir un super typhon, soufflant désormais des vents jusqu'à 209 km/h.



La province insulaire de "Hainan a augmenté son niveau d'alerte face à Yagi au plus haut niveau jeudi à 11H30 (03H30 GMT), selon l'autorité provinciale de gestion des catastrophes", a indiqué Chine nouvelle.



Le super typhon Yagi doit toucher terre dans l'après-midi de vendredi à Hainan ou dans la province voisine de Guangdong.



Entretemps, les écoles, lieux de travail et transports publics ont été temporairement fermés et suspendus jeudi à midi à Haikou, la capitale de la région d'Hainan.



L'observatoire météorologique de Hong Kong a émis le troisième niveau d'alerte au typhon le plus élevé (T8) à 18H20 (10H20 GMT), limitant les transports publics dans le centre financier.



La bourse de la ville a interrompu ses échanges en dehors des heures d'ouverture, tandis que 38 vols ont été annulés jeudi à l'aéroport de Hong Kong. Les cours dans les écoles primaires et secondaires resteront suspendus vendredi, a indiqué l'administration en charge de l'éducation.



Yagi devrait toutefois contourner Hong Kong.



- Précautions à Hong Kong -



"Yagi conservera l'intensité d'un super typhon et contournera Hong Kong à environ 300 kilomètres au sud-ouest (de la ville) demain matin" vendredi, a indiqué l'observatoire.



Après la Chine, Yagi prendra la direction du Vietnam, où il menace les régions du Nord, près de la célèbre baie d'Halong, classée au patrimoine de l'Unesco.



Les autorités vietnamiennes ont demandé à quelque 2.200 touristes des îles côtières de retourner sur le continent avant l'arrivée de Yagi.



Elles ont averti que de fortes pluies pourraient provoquer d'importantes inondations dans les zones montagneuses et urbaines, notamment dans la capitale Hanoï.



L'agence météorologique du Vietnam a émis une alerte et plus de 2.700 militaires ont été mobilisés à l'approche du typhon.



Les provinces côtières du Vietnam prévoient d'interdire la navigation vendredi, tandis que les provinces montagneuses ont reçu l'ordre de préparer des véhicules de secours.

