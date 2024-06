Chili : une collision entre deux trains fait deux morts et plusieurs blessés

Santiago du Chili, Chili | AFP | jeudi 20/06/2024 - Une collision frontale entre deux trains tôt jeudi matin dans la banlieue de Santiago a fait deux morts et neuf blessés, dont quatre ressortissants chinois, a annoncé la compagnie ferroviaire chilienne Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).



La collision s'est produite entre un train en phase d'essais, sans passagers, de l'entreprise nationale et un train de marchandises de la compagnie Fepasa.



"Nous avons le regret d'annoncer la mort de deux employés du train de marchandises", a indiqué EFE dans un communiqué.



La collision a également fait neuf blessés, dont quatre ressortissants chinois qui se trouvaient à bord du train de la compagnie EFE pour effectuer des tests de vitesse. Tous ont été conduits dans un hôpital local.



Les deux trains sont entrés en collision sur la voie ferrée principale entre Puente Maipo et Nos, dans la ville de San Bernardo, à la périphérie de Santiago.



"Pour des raisons inconnues", le train en phase d'essais "n'a pas été averti que le train de marchandises arrivait vers le nord", a expliqué le procureur Pedro Aravena aux médias locaux.

