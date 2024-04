Chavirement de deux kayaks de mer, 1 personne décédée

Tahiti le 26 avril 2024. Vendredi 26 avril, à 15h14, les pompiers de la commune de Paea reportent au JRCC le chavirement de deux kayaks de mer à proximité de la passe de Rohotu. Une personne est décédée pendant son transport vers l'hôpital.



Les pompiers avaient mis immédiatement en œuvre un jet-ski pour récupérer les quatre personnes impliquées, qui étaient ramenées peu de temps après à terre. Seuls les deux adultes présentaient des blessures physiques.

Sur le trajet retour, à bord du Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV) des pompiers, l’une des personnes, un ressortissant canadien de 76 ans, a fait un malaise cardio-respiratoire. Malgré les premiers soins prodigués immédiatement par les pompiers, puis par le médecin, la victime n’a pas pu être réanimée.

Le Haut-Commissaire de la République exprime sa tristesse et sa compassion à la famille et aux proches de la personne décédée.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 26 Avril 2024 à 22:26