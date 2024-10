Chavirement à Rimatara : la jeune fille de 11 ans toujours portée disparue, les recherches interrompues par la nuit

Tahiti le 27 octobre 2024. La fillette de 11 ans, tombée en mer à Rimatara ce dimanche, n'a pas encore été retrouvée. Les conditions de mer et la nuit ont forcé les autorités à suspendre les recherches. Elles reprendront lundi matin.





Ce dimanche 27 octobre, en matinée, le Centre Opérationnel de la Gendarmerie (COG) avise le Centre de Coordination de Sauvetage Aéro-maritime de Polynésie française (JRCC Tahiti) du chavirement d’une embarcation à l’extérieur du récif, côte Est de Rimatara, avec deux personnes à bord.



Pendant que le Tavana sollicite l’ensemble des moyens disponibles composés de patrouilles de pompiers et de gendarmes, ainsi que de nombreux volontaires pour effectuer une battue sur l’île et sur le lagon pour retrouver la jeune fille portée disparue, le JRCC Tahiti engage des moyens aériens, dont l’hélicoptère Inter-Administration « Dauphin » ainsi qu’un aéronef des Forces Armées de Polynésie française « Gardian ».



En milieu de matinée, les moyens nautiques ont dû arrêter les recherches compte-tenu des conditions de mer particulièrement difficiles. Les moyens aéronautiques, durant l’après-midi, ont quadrillé de vastes zones de recherches élaborées avec les prévisions de dérives de Météo-France.



En fin de journée, la jeune fille n’a toujours pas été trouvée. Les recherches ont été suspendues pour la nuit. De nouvelles recherches aéronautiques seront entreprises demain matin.