Charles et Lacaze médaillés en Australie

Maiti Charles a ramené une médaille d’or et une médaille d’argent des Pan Pacific 2019 IBJJF championships qui se sont déroulés en Australie ce week-end. Maui Lacaze ramène quant à lui une médaille d’argent et une médaille de bronze.



Maiti Charles et Maui Lacaze, deux athlètes de la Tahitian Top Team, ont participé ce week-end au championnat Pan Pacifique proposé en Australie par la fédération internationale de jiu jitsu brésilien la plus importante (IBJJF). Les Tahitiens étaient en concurrence avec les meilleurs néozélandais, japonais, calédoniens…



Maiti Charles a concouru samedi avec gi (équivalent du kimono) dans la catégorie master 1, ceinture violette, poids moyen. Il a remporté ses trois combats par soumission, s’adjugeant ainsi la médaille d’or. Le lendemain, dimanche, il gagne ses combats aux points mais perd en finale, aux points également. Il ramène donc à Tahiti une médaille d’or et une médaille d’argent.



Maui Lacaze a concouru dans la catégorie adulte, ceinture violette, poids légers. Il remporte son premier combat par soumission mais perd en demi-finale contre celui qui remportera la catégorie et termine troisième. Sans gi, le lendemain, il remporte son premier combat par soumission, son deuxième aux points mais perd en finale. « Le niveau était présent et l’événement grandit, d’année en année » nous a dit Maui Lacaze qui revient donc avec une médaille d’argent et une médaille de bronze. SB