Championnat de football d'Océanie : les jeunes polynésiens débuteront lundi

Tahiti, le 27 juillet 2024 – Le championnat de football d'Océanie (OFC) des moins de 16 ans va débuter ce dimanche à Tahiti. Les jeunes Polynésiens auront à cœur de faire bonne figure face aux 7 autres équipes en compétition (Nouvelle-Calédonie, Fidji, Nouvelle-Zélande, Samoa, Vanuatu, Salomon et les îles Cook) et de terminer sur le podium pour s'adjuger une place qualificative pour les mondiaux U-16. Ils débuteront face aux Salomon ce lundi à 18 heures au stade Pater.



Le coup d'envoi approche pour les huit équipes qui vont s'affronter pour le titre de champion de football d'Océanie (OFC) des moins de 16 ans. Une compétition annuelle, qui regroupe les meilleures équipes jeunes du Pacifique et qui se déroulera cette année à Tahiti, après les Fidji l'an passé. En effet, le championnat de l'OFC des U-16 va débuter ce dimanche avec en ouverture, les champions en titre, l'équipe néo-zélandaise, qui va affronter Vanuatu. Les Polynésiens débuteront, eux, ce lundi au stade Pater à 18 heures, face aux Salomon.

Ainsi, ce samedi, les entraîneurs et capitaines des huit équipes qualifiées – Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Nouvelle-Zélande, Samoa, Vanuatu, Salomon et les îles Cook – étaient réunis pour une première rencontre avec la presse dans les locaux de l'IJSPF (Institut de la jeunesse et des sports de Polynésie française).



"Les joueurs ont hâte"



En marge de cette première rencontre avec la presse, Raiarii Golhen, l'entraîneur tahitien, s'est confié à Tahiti Infos sur l'état d'esprit de son équipe. "On a fait une bonne préparation, l'équipe, les joueurs ont hâte et sont contents. Mais on ne connaît pas le niveau des autres équipes qu'on découvrira les jours de match". D'autant que participer à un tournoi U-16 est un formidable tremplin vers la sélection adulte. "On prépare nos jeunes à la sélection très tôt en travaillant sur des systèmes similaires. Pour les jeunes, c'est un tremplin, par exemple, certains de mes anciens joueurs ont participé aux championnats U-19 de cette année".

Les joueurs polynésiens auront donc l'envie de se montrer, surtout devant un public qui rassemblera familles et amis. Une composante importante pour le capitaine, Tiahiti Colombani, qui a assuré que le "douzième homme" serait "important pour le mental". "Il faudra que le plus de monde vienne nous voir", a-t-il espéré également, "nous, on va tout donner pour le Pays".



Les Tahitiens auront dans le viseur et comme objectif principal, une place sur le podium de la compétition, qui leur ouvrira les portes des championnats du monde U-16. Et pourquoi pas remporter ce championnat en mettant fin à l'hégémonie néo-zélandaise qui dure depuis plus de dix ans.