Cérémonie de remerciements du pays en l’honneur des volontaires des Jeux Olympiques de surf 2024

Tahiti le 16 août 2024. Le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, accompagné de la ministre des Sports, Nameha Temarii, et plusieurs membres du gouvernement ont mis à l’honneur, ce vendredi, les volontaires bénévoles qui ont participé à la réussite des jeux Olympiques à Tahiti, sur le spot de surf de Teahupo’o, et sur les différents sites d’animations.



Le travail acharné et l’engagement de ces volontaires bénévoles ont été essentiels pour faire de cet événement un grand succès. Chaque heure consacrée, chaque sourire partagé et chaque tâche accomplie ont contribué à créer une atmosphère chaleureuse et accueillante pour tous les participants et spectateurs. Ils ont été les véritables ambassadeurs de notre île et de notre esprit d’hospitalité.



Véritables visages des épreuves de surf olympiques au fenua, et le cœur battant de cet événement, ce ne sont pas moins de 90 volontaires bénévoles, qui ont reçu lors de cette cérémonie, une médaille et un diplôme de reconnaissance décernés par le pays (PSC1/BAFA) à l’occasion. L’heure était donc aux remerciements.



En complément des remerciements de Barbara Martins-Nio, en charge du bureau du comité d’organisation de Paris 2024, le président du Pays a remercié les associations de défense de l’environnement par qui "grâce à elle, nous avons pu revoir le format des différentes infrastructures, on a dû faire plus attention à l’environnement".



Il a ensuite remercié l’Assemblée de la Polynésie française pour avoir accordé un dépassement budgétaire et enfin en s’adressant directement à tous les volontaires bénévoles : "Nous avons voulu vous rendre hommage, vous, les volontaires du pays parce que sans vous la fête aurait été beaucoup moins belles, elle aurait été beaucoup moins polynésienne, vous avez permis que nous accueillions plus de 65 000 personnes sur les différents événements, les fans zone, le relai de la flamme, ce qui s’est passé à Arue et tous ça… franchement chapeau à vous, popo ia outou".

En invité surprise, les volontaires ont pu poser avec le champion olympique de surf Kauli Vaast.