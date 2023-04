Cent œuvres d’art mises aux enchères samedi

TAHITI, le 4 avril 2023 - C’est une première. Tahiti Collectiv organisera ce samedi une vente aux enchères publique de 100 lots exceptionnels. Cette vente aura lieu à l’hôtel Tahiti Nui, en collaboration avec un commissaire-priseur.



“Il y aura aux enchères une toile de maître”, annonce Benoît Bernard l’organisateur. Cette toile intitulé Le Pont et mesurant 75 x 65 cm est signé Henri Biva, artiste français (1848-1929) de l’école de Barbizon. Qualifié de peintre réaliste, il a toujours apporté un soin particulier à la lumière et aux détails. “Il est connu pour ses paysages”, complète Benoît Bernard.





300 pièces au catalogue, 100 à la vente



Benoît Bernard a fondé Tahiti Collectiv il y a un an et demi, il collecte depuis des œuvres d’art (tableaux, dessins, sculptures, lithographies...) ainsi que des objets de luxe (bijoux, sacs à main, montres) qu’il propose ensuite à la vente. Il vient du marketing, il est passionné d’art depuis toujours, collectionneur depuis 25 ans. Constatant que le marché de l’art de seconde main n’était pas structuré sur le territoire, il s’est lancé dans l’aventure. Il n’est pas galeriste, il ne représente pas les artistes contemporains et n’organise pas d’expositions. Il sert d’intermédiaire entre des collectionneurs et des amateurs.



Au fenua, il semble que Paul Gauguin ait lancé la tendance. “ De nombreux peintres de différents endroits du monde sont venus en Polynésie, et pas n’importe quels peintres ! ” Tout au long du XXe siècle, Tahiti et ses îles ont inspiré les peintres, dessinateurs, sculpteurs.



Étant donné que Tahiti Collectiv récupère des œuvres de particuliers, la collection est éclectique. Son catalogue compte aujourd’hui autour de 300 pièces. Il en a sélectionné 100 parmi les plus exceptionnelles qu’il proposera lors d’une vente aux enchères ce samedi. “ Cette vente, première du genre, sera faite avec un commissaire-priseur ”, annonce Benoît Bernard.



Laissées au plus offrant



Les potentiels acquéreurs peuvent ou non s’inscrire en amont pour participer à la vente. Le catalogue des œuvres est en ligne, les pièces sont visibles sur rendez-vous à la galerie PK 0ne center depuis le 27 mars. Celles et ceux qui ne pourront être présents le jour de la vente peuvent toujours faire des offres. Elles seront communiquées au commissaire-priseur qui en tiendra compte le jour J. “ Un point essentiel de la vente est qu’il n’y aura pas de prix minimum affiché. Cela a été convenu avec les propriétaires lorsque nous avons fait les mandats ”, précise Bernard Benoît. "De ce fait, il y aura vraiment des affaires à faire car nous jouerons les enchères." À chaque fois, les œuvres seront laissées au plus offrant.



En plus de la toile de maître, il y aura " de véritables petits bijoux ", promet Benoît Bernard, toujours à propos de la vente aux enchères de samedi. “ Ceux-ci ne sont pas tous signés, mais ils sont d’une qualité rare .” Il y aura également une huile sur toile très grand format de Guy Seradour : Square du vert-galant ou encore, de ce même peintre : La rue du village, Venise et Couchant sur Saint-Tropez. Des Moïse de Dali comptent aussi parmi les œuvres –il s’agit de bas-reliefs en métal (des bronzes pour l’occasion)– ainsi qu’une sculpture en volume de Victor Vasarely.



Il y aura par ailleurs une affiche de cinéma des années 1930, “ c’est celle du film Si Tahiti m’était contée, une pièce historique ”, commente Benoît Bernard ; des photographies des années 1960, des œuvres de Gouwe, Saint Front, Boulaire, Paul Émile Victor ou d’artistes plus contemporains comme Taina Calissi ou Patricia Leroux.



Benoît Bernard annonce d’ores et déjà que d’autres ventes aux enchères sont prévues dans l’année à venir. Elles respecteront certainement des thématiques, par exemple, objets de luxe.



Pratique



Le samedi 8 avril à 16 heures à l’hôtel Tahiti Nui.

Le samedi 8 avril à 16 heures à l’hôtel Tahiti Nui.Les œuvres mises à la vente samedi sont visibles sur le site internet de Tahiti Collectiv.

