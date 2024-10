Célébration des 40 ans du Service de l'artisanat traditionnel -Te Pū 'ohipa rima'ī

Tahiti le 13 octobre 2024. Le Service de l’artisanat traditionnel – Te Pū ‘ohipa rima’ī, a fêté ce vendredi soir ses 40 années d’existence sous le chapiteau de la Présidence.





Pour l’occasion, ils étaient plus de 300 artisans traditionnels titulaires de l’agrément d’artisan traditionnel de Polynésie française Rima’ī mā’ohi ou de la qualité d’artisan traditionnel expert de Polynésie française ‘Ihi rima’ī mā’ohi étaient réunis.





Cette soirée a été l’occasion de mettre à l’honneur trois piliers du secteur en présence des officiels du Pays et de l’État, des partenaires et des invités.



Ainsi, Virginie Biret, connue pour son travail sur les tīfaifai, Mélia Avae, au précieux savoir-faire en matière de tressage, et Woita Prokop, dont l’expertise en matière de gravure sur nacre est renommée, ont reçu un certificat de reconnaissance au titre de leur parcours et de leur démarche de transmission de leur savoir-faire. Un espace d’exposition permettait également d’admirer certaines de leurs créations.



Les invités ont également pu redécouvrir les temps forts de l’existence du Service grâce à des panneaux dédiés à la rétrospective de la structure, ainsi que dix portraits d’artisans, réalisés par Marie-Hélène Villierme, de tous métiers, archipels et générations confondus projetés pendant la soirée.



Ces festivités, viennent clôturer la semaine de l’artisanat qui a permis au Service de se faire connaître ses missions, son histoire et ses perspectives auprès du grand public à travers une campagne de communication dédiée mais également des ateliers gratuits au Parc Paofai et auprès de publics ciblés : Quartiers prioritaires de Papeete, Centre pu o te hau, SOS village d’enfants.