Cédric Wane et Maïdi Susset champions de Polynésie d’aquathlon

Tahiti, le 14 mai 2023 - Le parc Vairai à Punaauia a été le théâtre des Championnats de Polynésie 2023 d’aquathlon samedi après-midi. Cédric Wane a décroché le titre chez les hommes et Maïdi Susset l’a imité chez les dames.



Programme dense samedi après-midi au Parc Vairai car si le Championnat de Polynésie d’aquathlon se court sur la distance S (natation 1 km, course à pied 5 km), il est également proposé aux intéressés une distance XS (natation 500 m., course à pied 2,5 km), les plus jeunes soit les 6/8 ans et 9/11 ans bouclant le programme du jour avec un cross triathlon enchaînant natation, VTT et course à pied.



La Fédération tahitienne de triathlon et le Cercle des Nageurs de Polynésie co-organisateurs de l’événement ont enregistré une participation totale de près 120 acteurs à raison d’environ 40 participants sur chaque course. Le temps fort du jour restait donc l’aquathlon S qui s’est couru avec un gros différenciel de température entre la natation et la course à pied tant la chaleur était forte vers 15 heures au moment où était donné le départ de l’épreuve.



Beaucoup de ténors absents pour raisons diverses tel Benjamin Zorgnotti qui a entamé le circuit pro en métropole, Jean-Marc Rimaud, Teva Poulain, Thomas Lubin et Damien Troquenet. Aussi, Cédric Wane faisait figure de grand favori chez les messieurs et il a confirmé aisément son statut. Si Antoine Estival est sorti en tête de la natation devant Cédric Wane et le jeune Nainoa Tanetoa, il a pris son temps dans l’aire de transition alors que Cédric Wane et Nainoa Tanetoa enfilaient rapidement leurs baskets pour entamer la course à pied. Dès lors, Cédric Wane allait faire cavalier seul pour boucler l’épreuve en 30’ 41’’.



Il a livré ses impressions à l’arrivée : ’’J’ai pris un meilleur départ aujourd’hui en natation qu’au swim run lundi et ça m’a tout de suite mis bien dans le rythme. Après j’ai géré d’autant plus aisément qu’il manquait pas mal de ténors de la discipline aujourd’hui. Je me suis fait violence pour m’imposer un bon rythme en course à pied mais vu les absences que j’ai évoquées, je manquais d’émulation. Mais je suis quand même satisfait d’avoir décroché le titre et d’enrichir mon palmarès’’.

Une solide sélection pour les Championnats de France jeunes



Le cadet Nainoa Tanetoa gérait bien sa course à pied et prenait la deuxième place à 1’ 00’’ du vainqueur, Antoine Estival complétant le podium en 33’ 54’’. Maïdi Susset a réalisé une performance très intéressante à quinze jours de sa participation aux Championnats de France jeunes de triathlon qui auront lieu le 4 juin à Gravelines dans le nord de la France. La sociétaire du CNP a terminé au pied du podium et décroché le titre féminin en 34’ 19’’. Mathilde Soulon (35’ 55’’) et Guénaelle Rauby (36’ 32’’) l’ont accompagné sur le podium féminin. Maïdi Susset confirme à demi-mot qu’elle est en forme : ’’Je suis très contente de ma performance car j’ai réussi à bien gérer la course à pied malgré la chaleur et j’ai pris un bon départ en natation alors que souvent j’ai du mal à me faire une bonne place quand il y a du monde. Je me suis mise dans les pieds de Mathilde (NDLR : Soulon) et ensuite je l’ai tenu à distance en course à pied en accélérant progressivement’’.



En préambule au championnat de Polynésie s’est disputé un aquathlon XS mettant principalement en scène les jeunes pousses de la discipline. Les trois minimes Kohai Schmit, Toanui Tanetoa et Gaulthier Chastang qui sont aussi partants pour les Championnats de France jeunes, ont constitué le tiercé d’arrivée sur la distance XS. La minime Angèle Richard 5è au scratch sera également du voyage à Gravelines. Les cinq sélectionnés ont démontré samedi qu’ils étaient bien affûtés et que Tahiti devrait être particulièrement bien représenté le 4 juin.



Le prochain grand rendez-vous local aura lieu le21 mai à Moorea avec le très attendu X-Terra.

Résultats Aquathlon S (nat 1 km, cap 5 km)

1. Cédric Wane (Kona Tri) 30’ 41’’

2. Nainoa Tanetoa (Kona Tri) 31’ 51’’

3. Antoine Estival (CNP) 33’ 54’’

4. Maïdi Susset (CNP) 34’ 19’’ 1re femme

5. Toanui Gobrait (Punaruu Tri) 35’ 10’’

6. Yoann Hotellier (Kona Tri) 35’ 38’’

7. Mathilde Soulon (Saint-Nazaire) 35’ 55’’ 2è femme

8. Yvan Colot (Marara Tri) 36’ 10’’

9. Guénaelle Rauby (Punaruu Tri) 36’ 32’’ 3è femme

10. Heimanu Boosie (Marara Tri) 36’ 36’’

11. Boris Wane (Kona Tri) 37’ 11’’

12. Amandine Matera (Vahine Tri) 37’ 49’’ 4è femme

13. Fabrice Roy (Punaruu Tri) 38’ 46’’

14. Maqtteo Tack (Saint-Raphaël) 38’ 48’’

15. Sébastien Vivier (Kona Tri) 38’ 50’’



Aquathlon XS (nat 500 m., cap 2,5 km)

1. Kohai Schmit (Fei Pi Tri) 15’ 22’’

2. Toanui Tanetoa (Kona Tri) 15’ 23’’

3. Gaulthier Chastang (Fei Pi Tri) 15’ 49’’

4. Manea Vincenti (Punaruu Tri) 17’ 17’’

5. Angèle Richard (Fei Pi Tri) 17’ 29’’ 1re fille

6. Théophile Sery (CNP) 17’ 44’’

7. Jules Hotellier (Kona Tri) 18’ 01’’

8. Zoé Tack (CNP) 18’ 03’’ 2è fille

9. Teiva Blais (Kona Tri) 18’ 10’’

10. Grégory Hugony (CNP) 18’ 26’’

Dimanche 14 Mai 2023