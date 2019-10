Cécile Gilroy, nouvelle présidente de la fédération

Cécile Gilroy est devenue la nouvelle présidente de la fédération d'athlétisme de Polynésie française.



Les clubs affiliés à la fédération d’athlétisme de Polynésie française ont élu ce week-end la liste menée par Cécile Gilroy, ancienne athlète et ancienne conseillère auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports. Elle succède à Titaua Maurin qui était en place depuis une vingtaine d’années. Le vote a eu lieu dans l’amphithéâtre de l’Institut de la jeunesse et des sports.



La nouvelle équipe, constituée de six femmes et huit hommes, regroupe huit clubs sur les douze existants. “La nouvelle équipe s’est engagée à construire une stratégie innovante, percutante et bienveillante pour redonner à l’athlétisme la place qui lui revient. Plus d’ambition, plus de concertation, encore plus de résultats”. Voilà l’appel à la mobilisation des forces vives de l’athlétisme qu’a lancé la nouvelle présidente afin d’atteindre ses objectifs. Pour rappel, tous les quatre ans, les fédérations sportives renouvellent –ou pas– leur bureau, dans l’année qui suit les Jeux du Pacifique. SB