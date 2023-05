Cap sur la 19e Tahiti Pearl Regatta

Tahiti, le 10 mai 2023 – La 19e édition de la Tahiti Pearl Regatta se déroulera du 17 au 20 mai sur le plan d'eau de Taha'a et Raiatea. Une quarantaine d'équipages prendront la ligne de départ dans les différentes catégories. Sans oublier les soirées festives après les courses qui font la renommée de l'événement, parrainé cette année encore par le navigateur Loïck Peyron.



La 19e édition de la Tahiti Pearl Regatta, mais qui fête cette année son 20e anniversaire en raison d'une année blanche en 2020 à cause du Covid, se déroulera du 17 au 20 mai dans les eaux de Raiatea et Taha'a. En vingt ans, la TPR a bien grandi. De neuf équipages lors de la première édition, elle en compte cette année une quarantaine (38 sont déjà inscrits dont cinq étrangers, mais les organisateurs en espèrent encore quelques-uns), soit environ 150 skippers. Et sur la quarantaine d'équipages, une dizaine sont composés de jeunes marins, dont les plus jeunes ont 13 ans.



La course est ouverte à tout type de voiliers sans limitation de taille. Ils concourent dans trois catégories différentes : “racing” (monocoques division 1, monocoques division 2 et multicoques voiles légères), une course en temps compensé avec handicap, “cruising”, en temps réel et sans handicap pour une course plus détendue, et “pirogues à voile”. Cette dernière catégorie, qui a fait son apparition en 2019, compte sur la ligne de départ cette année, huit va'a tā'ie, dont un venu de Hawaii. Pour les participants dans cette catégorie, plus qu'une régate, il s'agit d'un “voyage”. “On va aller dans différentes îles des Raromata'i et dans chaque île, on va visiter des marae, faire des cérémonies”, explique Teiva Véronique, gérant de l'école de pirogue à voile, qui participe pour la 10e fois à la TPR. Lui et ses compagnons vont quitter Tahiti samedi à bord de leurs embarcations traditionnelles, direction d'abord Huahine, puis Taputapuātea à Raiatea et enfin Taha'a.

Cinq courses entre Taha'a et Raiatea À partir de mercredi prochain, les régatiers s'affronteront sur cinq courses, avec des parcours différents pour les gros et les petits bateaux, les premiers pouvant sortir à l'extérieur des passes, tandis que les voiles légères resteront dans le lagon de Taha'a et Raiatea pour des raisons de sécurité. “Chaque année, on essaie d'innover sur les parcours pour ne pas qu'on rentre dans une routine”, confie Didier Arnould, président de la Fédération tahitienne de voile, qui a pensé ces différents parcours. “Selon où l'on est sur le parcours, on peut avoir des changements de vent. Il peut être plus fort ou moins fort. Tactiquement, il faut bien choisir sa trajectoire. La voile, c'est aléatoire, on dépend du vent, donc ce type de parcours, notamment dans le lagon, est toujours intéressant.” La dernière étape est le traditionnel tour de Taha'a, qui sera cette année “un tour complet”.



Mais la Tahiti Pearl Regatta, ce n'est pas qu'un événement sportif. Elle se veut aussi un événement festif. “Quand on pense TPR, on pense régate, mais aussi les fêtes les pieds dans le sable sur le motu”, confie Stéphanie Betz, co-gérante de Archipelagoes, organisatrice de la TPR. Chaque soir, une soirée à thème sera organisée avec des chants, des danses mais aussi des conférences. “L'idée, c'est de partager cette culture polynésienne de la joie de vivre et d'amener les gens à ne pas oublier que ce sont des peuples de la mer”, poursuit Stéphanie Betz. Et c'est cette ambiance festive et conviviale à terre qui fait aussi la renommée à l'international de la TPR. Pour ses 20 ans, la TPR proposera notamment une rétrospective de ces deux décennies, sans oublier le gâteau d'anniversaire pour souffler les 20 bougies, le samedi, lors de la soirée de remise des prix.

Loïck Peyron, parrain d'exception Cette année encore, la Tahiti Pearl Regatta a pour parrain un marin d'exception, Loïck Peyron, qui revient participer à l'événement pour la deuxième fois. Avec 52 transatlantiques et quatre tours du monde à son actif, il montera à bord d'un bateau différent lors de chaque course pour prodiguer aux skippers conseils et savoir-faire. Avant l'événement, il ira également à la rencontre des élèves de la classe section voile du collège de Arue.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mercredi 10 Mai 2023 à 18:42